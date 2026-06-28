린, '이수와 이혼' 10개월만에..."가장 먼저 백지영에게 알리고 싶었다" 고백 (미우새)

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 린이 이수와 이혼에 대해 처음 솔직한 심경을 백지영에게 털어놓았다.

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28일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 'OST 여왕' 린과 백지영이 절친 케미를 선보일 예정이다.

최근 린은 20년 지기 절친 백지영과 함께 특별한 외출에 나섰다. 육아에 전념하느라 유행에는 다소 둔감한(?) '트둔녀' 언니 백지영을 위해 '트민녀' 린이 일일 트렌드 가이드로 나선 것. 린은 최근 MZ세대 사이에서 유행하는 젤리슈즈 꾸미기 일명 '젤꾸'를 소개했고, 두 사람은 극과 극 반응을 보여 눈길을 끌었다. 한껏 설렌 린과 달리, 백지영은 "나는 그런 거 잘 모른다"라며 시큰둥한 기색을 내비쳤다. 하지만 각양각색의 화려한 젤리슈즈 액세서리를 접한 백지영은 "이런 세상이 있었냐", "눈 돌아간다"라며 180도 돌변해 웃음을 자아냈다. 또한 린은 백지영에게 신조어 퀴즈를 내며 또 다른 트렌드 전수에 나섰는데, 백지영은 상상 초월 오답을 쏟아내 모두의 폭소를 자아냈다는 후문이다.

린은 이혼을 결심한 뒤 지인들에게 털어놓기까지의 고충을 털어놨다. 백지영에게 가장 먼저 이혼을 알리고 싶었다는 린은 백지영, 윤종신, 김범수 등 동료들과의 모임에서 이혼 소식을 처음 털어놓았다고 밝혔다. 그런가 하면 당시 "할 말 있다"는 린의 말에 윤종신은 뜻밖의 말을 전했다고 해 더욱 궁금증을 모은다. 또한, 백지영은 절친한 동생 린의 이혼 고백을 들었을 때의 심경을 회상하며 뭉클함을 안겼다.

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이날 백지영은 올해 10살이 된 딸 하임이의 근황을 공개했다. 남편 정석원을 닮아 또래보다 키가 15cm는 크다는 딸은 백지영과 발 사이즈도 같다고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 더불어 백지영은 대한민국 대표 발라드 가수인 엄마와 달리 "딸은 노래에 재능이 아예 없다"라며 폭탄 발언해 모두를 놀라게 했다. 또한 연상연하 부모님의 '9살 나이 차이'를 자연스럽게 받아들였던 하임이가 최근 만 50세가 된 엄마의 나이를 실감한 뒤 보인 웃픈 반응까지 밝혔다고 해 더욱 호기심을 더한다.

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20여 년 우정을 자랑하는 린과 백지영의 최신 유행 따라잡기는 28일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미우새'에서 확인할 수 있다.

한편, 린은 지난해 8월 가수 이수와 결혼 11년 만에 이혼을 발표했다.

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두 사람의 소속사 325이엔씨는 "린과 이수는 충분한 대화와 상호 존중을 바탕으로 각자의 길을 걷기로 합의하고 최근 이혼 절차를 마무리했다"며 "어느 한쪽의 귀책 사유가 아닌 원만한 합의에 따른 결정"이라고 밝혔다.

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이어 "법적 관계는 정리됐으나, 음악적 동료로서 서로를 응원하는 관계는 지속될 예정"이라고 전했다.

shyun@sportschosun.com