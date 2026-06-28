만난지 8일만 혼인신고한 '264억 자산가'…친모 "인물값하다 교도소 수감" 폭로('탐비')

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[스포츠조선 백지은 기자] '264억 자산가'를 사칭한 결혼 사기꾼의 민낯이 드러난다.

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29일 오후 10시 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀' 코너 '탐정 24시'에서는 결혼 사기꾼의 거짓말을 추적하는 탐정단의 모습이 그려진다.

40대인 의뢰인은 결혼을 위해 올해 1월 한 소개팅 어플에서 만난 5세 연하의 남자와 만난지 8일 만에 혼인신고를 했다. 남자는 이벤트 회사 매각금으로 용산과 반포 등 서울 노른자 땅에 부동산 3채를 갖고 있고, 각종 투자로 수익을 올리고 있다며 264억원이 찍힌 통장 캡처본을 보여줬다. 의뢰인은 남자의 말을 믿고 혼인신고를 한 뒤 총 7800만원을 건넸다. 하지만 이후에도 남자는 의뢰인 소유 아파트를 팔라고 강요하며 추가적인 금전 요구를 해왔다. 결국 의뢰인은 뭔가 잘못됐다는 걸 깨닫고 혼인취소를 결심, 탐정단에 의뢰를 했다.

탐정단은 과거 남자가 운영했다는 이벤트 회사의 전 직원이자 그의 대학교 후배를 만난다. 하지만 "제대로 된 회사가 아니라 학생들끼리 했던 이벤트 아르바이트 같은 것"이라는 답을 듣는다. 남자가 본인 건물이라고 했던 서울 서초구의 한 건물 역시 다른 사람의 소유물로, 실제 건물주는 "10년전 이 건물에 살았던 월세 세입자였다. 검찰에서도 추적 중인 인물"이라고 제보한다.

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남자의 친모는 "아들이 곱상하니 꽃미남처럼 생겨 인물값을 하고 다녔다. 수차례 여자들과 금전문제로 얽혀 수감생활까지 했다"고 참담해한다. 탐정단은 결국 남자와 직접 대면했지만 뻔뻔한 그의 태도에 모두 경악을 금치 못한다.

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한편 이번 방송에는 '슬픈 언약식' 등의 히트곡을 발표한 김정민이 일일 탐정으로 출격한다. 2006년 11세 연하의 일본인 아내 루미코와 결혼, 대학교 1학년, 고등학교 3학년, 중학교 1학년 세 아들을 둔 그는 "아내 루미코가 최근 넷째 이야기를 한다"며 여전한 금슬을 자랑한다. 또 데프콘이 "'탐비'에 다양한 사건·사고가 등장하는데, 혹시 주변에서 들어본 기상천외한 일이 있냐"고 묻자, 김정민은 "제가 입 열면 큰일난다. 대한민국이 뒤집어질 수도 있다"고 대답해 궁금증을 폭발시킨다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com