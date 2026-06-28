'량현량하' 량하, 공개열애 2달만에 ♥김희에 "프러포즈 연습"...무릎 꿇었다

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 량현량하의 량하가 여자친구인 레이싱 모델 김희를 향한 '세미 프러포즈' 영상을 공개하며 달달한 일상을 전했다.

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량하는 지난 27일 "세미 프러포즈. 프러포즈 예행연습"라며 영상을 공개했다.

이날 량하는 새하얀 면사포와 부케를 준비해 여자친구 김희에게 직접 씌워주며 깜짝 프러포즈로 모두를 놀라게 했다.

이어 그는 김희 앞에서 무릎을 꿇고 프러포즈를 연상케 하는 포즈를 취하며 다정한 분위기를 연출했다. 두 사람은 환한 미소를 지으며 행복한 시간을 보내 보는 이들의 시선을 사로잡았다.

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량하와 김희는 앞서 지난 4월 유튜브 채널 '병진이형'에 함께 출연해 열애 사실을 직접 공개한 바 있다.

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당시 량하는 "김희와는 오랫동안 친구 사이였다"고 밝히며 연인이 된 계기를 솔직하게 털어놨다.

그는 "제가 온라인 마케팅 일을 하다 보니 인플루언서들과 사업하는 분들을 초청해 파티를 열었는데, 그 자리에서 오랜만에 김희를 다시 만났다"며 "이야기를 나눠보니 너무 잘 통했다. 이후 제가 빼빼로데이에 만나자고 했고, 그 일을 계기로 자연스럽게 연인이 됐다"고 설명했다.

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현재 두 사람은 유튜브 채널도 함께 운영하며 팬들과 소통하고 있다. 량하는 "우리 둘 다 이름 이니셜에 'H'가 들어간다"며 "그래서 채널명을 '100만 유튜버H'로 정하게 됐다"고 밝히기도 했다.

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한편 량현량하는 쌍둥이 형제 김량현과 김량하가 결성한 듀오로, 2000년 JYP엔터테인먼트 1호 가수로 데뷔했다. 데뷔곡 '춤이 뭐길래'를 비롯해 '학교를 안 갔어' 등 다수의 히트곡을 발표하며 큰 사랑을 받았다.

shyun@sportschosun.com