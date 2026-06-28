장기하♥윤가이, 대놓고 럽스타…18세차 공개연애 안했으면 어쩔뻔[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 장기하와 배우 윤가이 커플의 럽스타가 포착됐다.

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1982년 생인 장기하와 2000년 생인 윤가이는 18세 나이차이를 딛고 27일 열애 사실을 공식 인정했다. 이후 두 사람의 '럽스타' 흔적이 뒤늦게 포착되며 관심을 모으고 있다.

윤가이는 지난 1일 자신의 계정에 '뷰티풀 민트 라이프 2026' 참석 인증샷을 게재했다. 장기하는 이 게시물이 올라오기 하루 전인 5월 31일 해당 페스티벌에 출연했다. 이에 네티즌들은 '윤가이 장기하 공연 응원했네' '이??부터 럽스타 시작이었네' 라는 등의 반응을 보였다.

장기하와 윤가이는 2023년 쿠팡플레이 'SNL 코리아'에서 연을 맺으며 연인 사이로 발전했다. 당시 윤가이는 'SNL 코리아'에 고정 출연 중이었고, 장기하는 호스트로 출연했다.

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장기하는 2008년 밴드 장기하와 얼굴들로 데뷔, 영화 '밀수'를 시작으로 음악 감독으로 활동반경을 넓히며 활약 중이다.

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윤가이는 'SNL 코리아'로 얼굴을 알린 뒤 '악귀' '나의 완벽한 비서' '레이디 두아' 등에 출연하며 필모그래피를 쌓고 있다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com