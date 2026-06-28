정재형도 놀란 김원훈의 달라진 위상…"비행기도 비즈니스석 타네"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 겸 작곡가 정재형 개그맨 김원훈의 달라진 인기를 체감했다.

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28일 정재형의 유튜브 채널 '요정재형'에는 일본으로 출국하던 정재형이 우연히 공항에서 김원훈을 마주친 모습이 공개됐다.

김원훈은 정재형과 반갑에 인사하며, "추성훈 형 유튜브 촬영 때문에 일본에 간다"는 근황을 전했다. 이어 정재형은 "요즘 너무 잘 나가더라. 성공했어. 축하해"라며 김원훈의 활약을 진심으로 축하했다. 이에 김원훈은 "요정재형 나오고 나서부터 갑자기 승승장구하는 느낌이다. 일도 많이 들어오고 있다"며 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

정재형도 곧바로 농담을 이어갔다. 그는 "그래서 요즘 일부러 나와서 가만히 있는 거냐"고 받아쳤고, 김원훈은 "아니다. 오늘도 거울 준비하고 팬티도 신경 써서 왔다"고 특유의 입담으로 응수했다.

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이어 정재형은 "오늘 5시면 일이 끝난다. 술 먹고 놀 거니까 시간 되면 잠깐 보자"고 즉석에서 약속을 제안했다. 하지만 김원훈은 "저희는 하코네에서 촬영한다"며 아쉬움을 드러냈고, 정재형은 "하코네면 한 시간도 안 걸린다"고 덧붙였다.

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특히 정재형은 김원훈을 둘러싼 달라진 분위기를 직접 목격하며 놀라움을 감추지 못했다. 공항 곳곳에서 팬들과 취재진의 시선이 김원훈에게 쏠리자 정재형은 "저기 나온 기자들이 다 너 때문에 나온 거니?"라고 농담을 던졌고, 김원훈 역시 "제가 몇 명 불렀어요"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

그런가 하면, 알아보는 팬들을 피해 온 김원훈에 정재형은 "팬들에게 둘러싸여 이쪽으로 도망온 것 아니냐"고 농담을 건네자, 김원훈은 "그래도 대중분들의 사랑을 받고 있으니까 당연히 해야 될 도리죠"라고 받아쳤다.

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그러면서 "사진 요청을 저는 두 번 받았는데, 형은 지금까지 네 번 받았다. 제가 더블 스코어로 앞서고 있다"며 너스레를 떨었다. 이에 정재형은 "왜 이런데 상을 못 받았지?"라며 응수했고, 김원훈은 "그 얘기하지 마세요. 부모님도 속상해하는 이야기"라며 "상에 대한 욕심은 없다. 받아도 감동이 올 것 같지는 않다"고 이야기해 웃음을 안겼다.

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이후 두 사람은 탑승구로 향하며 달라진 좌석 차이에 놀랐다. 김원훈은 정재형의 좌석칸을 확인한 후 "이코노미면 완전 꼬리 칸이시네요"라고 놀렸다. 그러면서 비즈니스석을 타게 된 그는 "들어가자마자 바로 앉을 것 같다"면서 "슬리퍼 필요하면 내가 이따 드리겠다"고 마지막까지 장난 영상을 보내 웃음을 더했다.

olzllovely@sportschosun.com