미란다 커♥에반 스피겔, 7500억 통 큰 기부…美 주민 26만명 '의료부채' 전액 해결

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[스포츠조선 이지현 기자] 톱모델 미란다 커와 스냅(Snap) 공동창업자이자 CEO 에반 스피겔 부부가 미국 캘리포니아 주민들의 의료부채 5억5000만 달러(약 7500억 원 규모)를 탕감하는 대규모 기부를 실천했다.

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미국 현지 언론에 따르면 미란다 커와 에반 스피겔은 최근 비영리단체 '언듀 메디컬 데트(Undue Medical Debt)'에 수백만 달러 규모의 기부금을 전달했다. 이를 통해 캘리포니아 주민 26만1000여 명이 안고 있던 총 5억5000만 달러 규모의 미납 의료부채가 사라지게 됐다. 기부금의 정확한 액수는 공개되지 않았다.

두 사람은 공식 SNS 영상을 통해 이번 프로젝트를 직접 알렸다. 에반 스피겔은 "언듀 메디컬 데트와 함께 26만 명이 넘는 캘리포니아 주민들의 5억5000만 달러 이상 의료부채를 없애게 돼 매우 기쁘다"고 말했다.

미란다 커는 "사랑하는 사람이 아플 때 가장 중요한 것은 치료와 회복"이라며 "가족들이 경제적 부담보다 사랑하는 사람을 돌보는 데 집중할 수 있기를 바라는 마음으로 이번 기부를 결정했다"고 밝혔다.

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이번 의료부채 탕감 대상자들은 오는 7월 중순부터 순차적으로 부채 면제 안내 우편을 받게 된다. 언듀 메디컬 데트는 병원과 채권추심업체 등이 보유한 의료채권을 액면가보다 훨씬 낮은 가격에 매입한 뒤 이를 전액 소각하는 방식으로 운영된다. 단체에 따르면 평균적으로 10달러의 기부금으로 약 1000달러의 의료부채를 없앨 수 있다.

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에반 스피겔은 "예상치 못한 의료비는 한 가정에 오랫동안 큰 부담이 될 수 있다"며 "이번 지원이 많은 가족들에게 조금이나마 마음의 평화를 가져다주길 바란다"고 전했다.

이들 부부의 선행은 이번이 처음이 아니다. 2022년에는 미국 오티스 예술디자인대학교 졸업생들의 학자금 대출 약 1000만 달러를 대신 상환했으며, 2025년에는 로스앤젤레스 산불 피해 복구를 위해 수백만 달러를 기부하는 등 꾸준한 사회공헌 활동을 이어오고 있다.

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한편 2017년 결혼한 미란다 커와 에반 스피겔은 슬하에 세 아들을 두고 있다. 미란다 커는 전 남편인 올랜도 블룸과의 사이에서 얻은 장남까지 포함해 네 아들을 키우고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com