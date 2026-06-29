'윈터와 열애설' BTS 정국 "결혼 생각 당분간 없어"→팬들에 "결혼하자고 그만 좀 하라"

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[스포츠조선 김소희 기자] 방탄소년단(BTS) 정국이 당분간 결혼 계획이 없다고 밝혔다.

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28일 정국은 팬 커뮤니티 플랫폼 '위버스(Weverse)'를 통해 라이브 방송을 진행하고, 공연 소감부터 향후 계획, 팬들과의 가벼운 소통까지 다양한 이야기를 나눴다.

먼저 그는 "오늘 마드리드 공연을 했다. 너무 아미들이 잘 놀아줬다"며 감사 인사를 전했다. 이어 "사실 공연 전날 날씨가 너무 더웠다. 저는 열과 더위에 약해서 좀 사려야 할까 싶었다. 칠레에서 한 번 더워서 쓰러진 경험이 있었기 때문"이라며 솔직한 속내를 털어놨다.

그러면서도 "체력 분배를 해야 하나 했는데 스페인 마드리드 아미 분들이 너무 잘 놀아줘서 오히려 힘이 나서 더 했다. 고맙다"고 말하며 팬들을 향한 애정을 드러냈다.

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또한 "한국에 언제 오냐"라는 물음에는 "한국 가려면 7월 중순 되어야 한다. 저도 한국에서 공연 많이 하고 싶다"고 덧붙이며 향후 일정에 대한 기대도 전했다.

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정국은 팬들의 댓글을 직접 읽으며 실시간 소통도 이어갔다. 한 팬이 "결혼해달라"는 메시지를 남기자 정국은 웃으며 "내게 결혼해달라는 소리 좀 그만하라. 아직 결혼할 생각 없다. 그만 이야기하라. 윤기(슈가) 형한테 결혼해달라고 하라. 윤기 메리미(Marry Me) 하라"고 농담을 건네 현장을 웃음바다로 만들었다.

이에 팬들이 "윤기 형은 결혼할 생각이 있는 거냐"고 묻자 그는 "윤기 형이랑 결혼에 대해 이야기해 본 적 없다"고 답하며 다시 한번 유쾌한 분위기를 이어갔다.

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한편 정국은 지난해 12월 걸그룹 aespa 멤버 윈터와의 열애설에 휩싸인 바 있다. 당시 군 복무 중 휴가를 나와 공연장을 찾았다는 목격담과 커플 타투, 커플 아이템 의혹 등이 확산됐으나, 양측 소속사는 별도의 공식 입장을 내놓지 않았다.

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정국이 속한 방탄소년단은 26일 스페인 마드리드 메트로폴리타노에서 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG''의 유럽 투어 포문을 열었다. 이번 투어는 스페인 마드리드를 시작으로 벨기에 브뤼셀, 영국 런던, 독일 뮌헨, 프랑스 파리 등 유럽의 주요 5개 도시에서 10회에 걸쳐 펼쳐진다.