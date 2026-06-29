'아형'·'냉부해'도 출연료 밀렸다…JTBC 기업회생 후폭풍

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[스포츠조선 김준석 기자] 기업회생 절차를 밟고 있는 JTBC의 자금난이 결국 방송 제작 현장까지 번졌다. 대표 예능 프로그램 출연진의 출연료 지급이 지연되면서 회생 절차의 여파가 현실적인 피해로 이어지고 있다.

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28일 방송가에 따르면 JTBC 대표 예능인 '아는 형님', '냉장고를 부탁해', '이혼숙려캠프' 등에 출연한 일부 출연진과 소속사는 약속된 날짜에 출연료를 지급받지 못한 것으로 알려졌다.

JTBC는 정산이 이뤄지지 않자 각 출연자 소속사에 개별 연락을 취해 지급 기한 연기를 요청하며 양해를 구한 것으로 전해졌다.

JTBC 관계자는 "기업회생 절차를 진행하는 과정에서 일부 정산 대금 지급이 지연됐다"며 "현재 법원의 승인과 관련 행정 절차에 따라 순차적으로 지급을 진행하고 있다"고 밝혔다.

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이번 출연료 지급 지연은 최근 불거진 JTBC의 유동성 위기를 단적으로 보여주는 사례라는 평가가 나온다.

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JTBC는 지난 12일 만기가 도래한 206억 원 규모의 유동화 차입금을 상환하지 못하며 채무불이행(디폴트)을 선언했다.

이후 15일 서울회생법원에 기업회생절차 개시를 신청했으며, 같은 날 중앙홀딩스와 콘텐트리중앙, 메가박스중앙, 중앙피앤아이 등 주요 계열사들도 함께 회생절차를 신청했다.

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당시 홍정도 중앙그룹 부회장은 긴급 기자회견을 열고 "오늘의 상황을 초래해 물의를 일으킨 점 진심으로 죄송하다"며 "채권자와 주주, 이해관계자들의 피해 회복을 최우선 과제로 삼고 끝까지 최선을 다하겠다"고 사과했다.

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하지만 회생 신청 이후 보름도 지나지 않아 예능 프로그램 출연료 지급이 차질을 빚으면서 제작 현장의 우려도 커지고 있다.

자금난은 콘텐츠 제작 전반으로 번지는 분위기다. 최근 신작 드라마 '연애의 재발견'이 촬영 초반 돌연 제작을 중단하면서 업계에서는 자금 문제와 연관된 것 아니냐는 관측이 제기됐지만, JTBC는 "대본 완성도를 높이기 위한 재정비 과정"이라고 설명했다.

회생 절차가 진행 중인 가운데 출연료 지급 지연과 제작 차질 우려가 잇따르면서, 방송가에서는 JTBC의 경영 정상화와 회생 절차가 콘텐츠 제작과 출연진 정산에 어떤 영향을 미칠지 예의주시하고 있다.

narusi@sportschosun.com