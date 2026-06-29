신민아 제대로 터졌다..'눈동자', 개봉 첫 주말 23만명 동원→'노이즈' 뛰어넘는 수치

영화 '눈동자' 제작보고회가 26일 오전 서울 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 배우 신민아가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.26/

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[스포츠조선 조지영 기자] 서스펜스 스릴러 영화 '눈동자'(염지호 감독, 드림캡쳐 제작)가 개봉 첫 주말 동시기 개봉작 1위, 전체 박스오피스 2위에 오르며 흥행 기세를 과시했다.

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29일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '눈동자'는 개봉 첫 주말인 지난 26일부터 28일까지 관객 23만2950명을 동원, 누적 관객수 30만5227명을 기록하며 개봉 첫 주말 동시기 개봉작 1위, 전체 박스오피스 2위를 기록했다.

이는 2025년 170만 관객을 동원하며 흥행에 성공한 여성 주연 스릴러 '노이즈'의 개봉 첫 주 누적 관객수(20만2569명)를 뛰어넘는 수치로, '눈동자'가 극장가에 불러올 서스펜스 스릴러 열풍에 기대를 모은다.

여기에 '눈동자'는 관객들의 뜨거운 입소문을 이끌어내고 있다. 강렬한 서스펜스와 장르적 재미를 앞세워 본격적인 흥행 상승세에 탄력을 더하고 있다.

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개봉 첫 주말 영화 '눈동자'를 관람한 관객들은 "보는내내 주인공 주위 인물들이 다 의심가고 무서웠어요 이런 현실 공포가 제일 무서움"(CGV, m***), "정말 충격적 결말로 다가온 눈동자 공포스럽게 서서히 늪에 빠지는 스토리만으로도 빨려들어갈만하네요 염지호 감독의 특유의 연출력과 배우들의 깊은 호흡에 명품 웰메이드"(메가박스, gr********), "여름에 딱 맞는 스릴러 마지막까지 긴장하면서 볼 수 있었어요 감독 연출이랑 미감에 신경 쓰신 게 느껴져서 좋았습니다 신민아씨 연기도 진짜 너무 좋았어요"(롯데시네마, 최**) 등 올여름 극장가에 강렬한 서스펜스 스릴을 선사하는 장르적 재미에 뜨거운 호응을 보냈다. 여기에 작품 감상에 몰입도를 높여주는 배우들의 몸을 사리지 않는 열연에는 "장르상 연기력이 관건인 만큼 연기와 연출도 괜찮아서 끝까지 몰입도가 좋았습니다"(CGV, sun********), "완벽한연기잘봤어요 마지막까지 실감나네요"(메가박스, tj******), "김남희 배우님 연기좀 살살해주십셔 ㅠ 매번 배우님 연기 살벌하게 너무너무 잘하시어 놀랐습니다!"(롯데시네마, 김**)와 같은 극찬이 이어지고 있다.

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'눈동자'는 유전병으로 시력을 점차 잃어가고 있는 주인공이 쌍둥이 동생의 죽음을 둘러싼 의혹을 파헤치다 그 실체와 마주하게 되는 이야기를 그린 작품이다. 신민아, 김남희, 이승룡, 김영아 등이 출연했고 '옆집사람'의 염지호 감독이 메가폰을 잡았다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com