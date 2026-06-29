'김무열♥' 윤승아, 새벽 4시반에 '80만원' 쇼핑 폭주 "잠 안와서 결국.."

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 윤승아가 새벽 4시 30분부터 시작한 쇼핑으로 80만 원어치를 구매한 사연을 공개했다.

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28일 윤승아의 유튜브 채널에는 '04:30 am에 쇼핑을 해봤습니다'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 윤승아는 "최근 잠을 잘 못 자서 새벽 4~5시면 계속 깬다"며 근황을 전한 뒤, 한 브랜드와의 협업 소식을 접하고 직접 구매한 제품들을 소개했다.

그는 "원이가 신생아였을 때도 자주 사던 브랜드"라며 "가격대가 있는 편이라 평소에는 부담스럽지만, 세일 기간에는 한두 개씩 구매한다"고 솔직하게 털어놨다.

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이어 윤승아는 "이번에 브랜드 콜라보가 진행되면서 평소보다 가성비가 좋아졌다"며 "새벽 4시 30분에 잠에서 깼다가 쇼핑을 시작했는데, 거의 80만 원어치를 샀다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.

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윤승아는 쇼핑한 의류들을 소개했다.

아들 원이를 위한 옷도 공개했는데, 윤승아는 "원이 키가 현재 103cm인데 104 사이즈를 샀다"며 성장한 아들의 근황을 전했다. 특히 "원이 생일룩으로 입히려고 샀다. 너무 예쁘다"며 애정을 드러냈다.

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마지막으로 그는 "평소 쇼핑을 정말 많이 하는 편은 아니다"라면서도 구매한 아이템들로 꾸민 데일리룩을 선보이며 팬들과 소통했다.

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한편 윤승아는 2015년 김무열과 결혼해 슬하에 아들을 두고 있다. 김무열은 최근 인기몰이 중인 넷플릭스 시리즈 '참교육'에서 나화진 역으로 출연해 많은 사랑을 받고 있다.

jyn2011@sportschosun.com