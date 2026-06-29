'46kg' 손담비, 반쪽 된 얼굴로 "행복은 이런 게 아닐까"...1세 딸과 춤바람

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 손담비가 결혼과 출산 이후 행복한 일상을 공개했다.

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손담비는 29일 "행복은 이런 게 아닐까 싶어"라는 글과 함께 1세 딸 해이와 함께한 영상을 올렸다.

이날 손담비는 딸 해이를 품에 안은 채 밝은 표정으로 시간을 보냈다.

손담비는 가수 로제의 '아파트(APT.)' 음악에 맞춰 노래를 따라 부르고 춤을 추는 등 환한 미소를 지으며 행복한 분위기를 자아냈다.

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엄마의 품에 안긴 딸 해이 역시 신이 난 듯 밝게 웃는 모습을 보여 보는 이들의 미소를 자아냈다. 모녀가 함께 음악을 즐기며 자연스럽게 교감하는 모습은 따뜻한 분위기를 더하며 팬들의 관심을 모았다.

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손담비는 평소에도 SNS를 통해 육아와 일상을 꾸준히 공유하며 팬들과 소통하고 있다.

특히 결혼과 출산 이후의 소소한 일상과 가족과 함께하는 시간을 공개하며 많은 응원을 받고 있다.

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한편 손담비는 지난 2022년 전 스피드스케이팅 국가대표 이규혁과 결혼했으며, 슬하에 딸 해이 양을 두고 있다.

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또한 손담비는 출산 후 체중이 67kg까지 증가했지만, 이후 꾸준한 운동과 자기관리를 통해 21kg을 감량한 사실이 알려져 화제를 모았다.

현재도 건강한 자기관리와 육아를 병행하는 일상을 SNS를 통해 공개하며 팬들과 활발한 소통을 이어가고 있다.

shyun@sportschosun.com