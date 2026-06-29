'박수홍♥' 김다예, 57kg에서 더 뺐다…52kg 뼈말라 완성 "1년간 다이어트 정체기"

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[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 박수홍의 아내 김다예가 다이어트 비법을 공개했다.

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29일 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에서는 '재이는 90kg 엄마를 알아볼까요? 깜짝 놀란 반응! 그리고 하루종일 달리는 재이의 하루(육아브이로그&다이어트 브이로그)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

박수홍의 딸 재이는 엄마와 아빠의 만삭 사진을 구경했다. 재이는 아빠 박수홍을 바로 알아봤지만 90kg였던 엄마 김다예는 알아보지 못했다. 박수홍은 만삭사진을 가리키며 "이 사진에서 엄마 어디 있냐"고 물었지만 재이는 대답하지 못했다. 이에 김다예는 "못 알아보는 거야 90kg대를"이라며 깜짝 놀랐다.

김다예는 더 날씬해진 모습으로 눈길을 모았다. 김다예는 "제가 작년 여름에 57kg을 만들고 1년 동안 정체기를 겪었다. 그래서 최근에 5kg을 더 감량하면서 해봤던 게 가장 중요한 건 근력운동이다"라며 다이어트에 더 성공했다고 밝혔다.

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김다예는 "근육이 없는 몸이라 대사 능력도 떨어지고 기초대사량도 적고 소위 말에 살이 잘 찌는 몸이다. 극복하기 위해 요요도 방지하고 근력 운동을 정말 열심히 했는데 한 달 만에 600g이 늘었다. 천국의 계단을 뒤꿈치부터 꾹 누르고 올라가야 한다. 그게 큰 도움이 됐다"고 밝혔다.

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이어 "두 번째는 식단을 하기 시작했다. 저녁을 달걀 흰자, 탄수화물 안 먹고 단백질만 먹고 아침도 가볍게 먹었다. 점심을 원하는 걸 최대한 먹었다. 너무 스트레스 받으면 살이 안 빠진다. 저녁은 단백질만 먹었다"고 다이어트 비법을 공유했다.

wjlee@sportschosun.com