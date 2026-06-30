'3천억 CEO' 여에스더, ♥홍혜걸과 5년 별거 끝 합가 "수천만 원 용돈" 반전 신혼 공개 ('동상이몽2')

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[스포츠조선 정유나 기자] 여에스더·홍혜걸 부부가 5년간의 별거를 끝내고 합가한 뒤, 수천만 원 상당의 용돈까지 공개하며 '두 번째 신혼 일상'을 전한다.

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30일 방송되는 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 별거 후 5년 만에 합가한 여에스더, 홍혜걸 부부의 두 번째 신혼 일상이 최초 공개된다.

최근 진행된 SBS '동상이몽2' 스튜디오 녹화에는 연 매출 3천억 원을 기록한 성공한 사업가이자 의학박사인 여에스더가 등장해 시작부터 분위기를 뜨겁게 달궜다. 압도적인 매출 이야기로 시선을 사로잡은 그는 뒤이어 '폭탄 고백'을 해 모두를 놀라게 했다.

그간 별거설, 이혼설 등 각종 루머로 화제를 모았던 여에스더, 홍혜걸 부부가 결혼 33년 만에 정반대의 깜짝 소식을 전한 것. 이들은 5년 동안 이어온 별거 생활을 청산하고 마침내 합가를 시작했다고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 그러나 달콤할 줄만 알았던 재결합도 잠시, 여에스더는 "남편의 이런 고집이 저를 너무 화나게 한다"며 불만을 터뜨려 긴장감을 조성했다. 과연 33년 만에 찾아온 이들의 두 번째 신혼 일상이 무사히 이어질 수 있을지 궁금증을 자아낸다.

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과거 방송에서 "죽을 날을 뽑고 있다"는 폭탄 발언으로 큰 파장을 일으켰던 '자칭 국민 우울녀' 여에스더의 가슴 아픈 비하인드 스토리도 베일을 벗는다. 중증 우울증으로 오랜 시간 고통받아온 그는 '끝을 생각할 수밖에 없었던 이유'를 고백해 시선을 모았다. 남편 홍혜걸 역시 "아내의 상태가 이토록 심각한 줄 몰랐다"며 당시를 회상했고, 급기야 "나를 비참하게 하지 말아달라"며 애타는 심경을 토로했다. 특히 여에스더는 전신 마취와 기억 삭제 증상까지 감수하며 버텨온 치료 과정의 부작용을 덤덤히 고백해 스튜디오를 숙연하게 만들었다. 이어 그는 "'동상이몽'에서 맹세할게요"라며 결연한 다짐을 전했다고 하는데, 모두의 가슴을 졸이게 한 여에스더의 이야기는 방송에서 확인할 수 있다.

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한편, 수천억 매출을 자랑하는 아내와 달리 '수입 0원'을 기록 중인 남편 홍혜걸의 반전 일상도 전격 공개된다. 고가의 취미 생활은 물론 '유유자적' 자연과의 교감까지 즐기는 그는 장항준, 도경완, 이상순을 능가하는 '와이프 잘 둔 남편'의 표본을 보여주며 모두의 장래 희망(?)으로 급부상했다. 홍혜걸의 역대급 한량 라이프에 모두가 부러움을 쏟아낸 가운데, 호강의 정점은 따로 있었다. 바로 아내 여에스더가 건넨 수천만 원 상당의 용돈 다발이 포착된 것. 상상을 초월하는 거액의 용돈에 스튜디오가 발칵 뒤집히자 여에스더는 홍혜걸이 이 돈을 받을 수밖에 없는 특별한 이유가 있다며 깜짝 해명에 나섰다. 과연 '무수입 한량좌' 홍혜걸이 당당하게 용돈을 받는 진짜 이유는 무엇일지 관심을 모은다.

5년간의 공개 별거를 끝내고 다시 한집살이를 시작한 여에스더, 홍혜걸 부부의 결혼 33년 차 두 번째 신혼 일상은 30일 화요일 밤 10시 40분에 방송되는 SBS '동상이몽2'에서 최초 공개된다.

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jyn2011@sportschosun.com