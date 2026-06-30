[공식] "영부인 저격 사건 최초 영화화"…유해진X박해일X이민호 '암살자(들)', 추석 개봉 확정

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[스포츠조선 조지영 기자] 미스터리 추적 영화 '암살자(들)'(허진호 감독, 하이브미디어코프 제작)이 오는 추석 개봉을 확정했다.

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유해진, 박해일, 이민호까지 초특급 캐스팅으로 화제를 모은 '암살자(들)'이 올 추석 개봉 소식을 알리며 런칭 포스터 2종을 공개해 시선을 모은다.

1974년 광복절, 전국에 생중계된 영부인 저격 사건을 소재로 한 '암살자(들)'은 남겨진 기록과 오늘날까지 풀리지 않은 의문에 영화적 상상력을 더한 미스터리 추적극이다. 특히, 한국 현대사의 가장 충격적인 사건임에도 지금껏 다뤄지지 않았던 실화를 최초로 영화화해 이목을 집중시킨다.

'천문: 하늘에 묻는다' '덕혜옹주' '8월의 크리스마스' 등 시대와 장르를 넘나들며 인물과 사건을 섬세하게 탐색해 온 허진호 감독은 이번 영화에서도 강렬한 이야기 속으로 관객들을 끌어당기며 긴박감과 뜨거운 여운을 선사할 예정이다. 여기에 유해진, 박해일, 이민호 등 대한민국 대표 배우들의 완벽한 연기 앙상블이 작품의 몰입도를 극대화할 전망이다.

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먼저, 2026년 상반기 극장가를 사로잡은 '왕과 사는 남자'를 비롯해 총 5편의 1000만 흥행작의 주역인 유해진이 올해 하반기 '암살자(들)'로 거침없는 행보를 이어간다. 사건 현장의 경호를 담당했던 형사 철구 역을 맡은 그는 자신이 목격한 현장과 엇갈리는 수사본부 발표에 의문을 품고 형사의 본능에 따라 사건의 실체를 파헤치는 모습을 통해 작품의 중심을 단단히 잡을 것으로 기대를 모은다.

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매 작품 고유한 존재감으로 스크린을 압도해 온 박해일은 신문사 사회부 부장 재환 역을 맡았다. 그는 이번 작품에서 직업적 사명감과 예리한 통찰력으로 매서운 압력에도 불구하고 사건의 진상에 다가가는 베테랑 기자의 면모를 보일 예정이다.

독보적인 매력으로 K-콘텐츠의 중심에서 활약하는 이민호가 사건 현장을 취재한 신입 기자 영일로 변신한다. 신입 기자다운 패기와 집요한 취재 정신으로 똘똘 뭉친 영일은 사건의 진실을 찾기 위해 위험 속으로 과감히 뛰어드는 인물로 이민호가 새롭게 보여줄 연기 변신에 이목이 집중된다.

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최정상급 제작진 라인업도 주목할 만하다. '서울의 봄' '남산의 부장들' 등 한국 현대사를 압도적 서사로 그려온 하이브미디어코프가 제작을 맡았으며, '서울의 봄' '파묘' '헌트' 등에서 완벽한 팀워크를 보여준 이모개 촬영감독과 이성환 조명감독이 다시 한번 호흡을 맞춘다. 또한 김병한 미술감독, 정재훈 VFX 수퍼바이저 등 각 분야 최고 명품 제작진이 합류해 기대를 높인다.

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추석 개봉 확정과 함께 공개된 런칭 포스터 2종은 '1974년 8월 15일, 영부인 저격 사건'이라는 강렬한 카피가 시선을 사로잡는다. 여기에, 권총을 쥐고 있는 단호한 손 너머로 보이는 흑백의 무대는 일촉즉발의 긴장감을 자아내고, 포스터에 담긴 한 명의 인물과 대비되는 복수형의 타이틀은 공식 기록 뒤 여전히 존재하는 의혹들을 암시하며 궁금증을 증폭시킨다.

1974년 8월 15일 서울 국립중앙극장에서 진행된 제29회 광복절 기념식에서 박정희 대통령의 경축사 중 영부인 육영수 여사가 피격되어 사망한 사건을 영화화 한 '암살자(들)'은 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기를 다뤘다. 유해진, 박해일, 이민호 등이 출연했고 '8월의 크리스마스' '봄날은 간다' '덕혜옹주'의 허진호 감독이 메가폰을 잡았다. 올해 추석 개봉 예정.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com