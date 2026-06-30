위하준, 이두·삼두 근육 펌핑 제대로네…지창욱도 놀란 피지컬

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 위하준이 강도 높은 운동 루틴을 공개하며 탄탄한 피지컬을 자랑했다.

Advertisement

위하준은 지난 29일 자신의 SNS에 "다정함도 체력이다. 가벼운 러닝, 웨이트, 격투기"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 다양한 운동으로 몸을 단련하는 위하준의 일상이 담겼다. 민소매 운동복 차림으로 야외 러닝에 나선 그는 넓은 어깨와 선명한 등근육을 드러내 시선을 사로잡았다. 땀에 젖은 채 달리는 모습에서는 꾸준한 자기 관리가 느껴졌다. 이어 헬스장에서 웨이트 트레이닝을 마친 뒤 거울 앞에서 '오운완(오늘 운동 완료)' 인증 사진도 남겼다. 군살 하나 없는 팔 근육과 허벅지 라인이 돋보이며 완성형 피지컬을 자랑했다.

게시물을 본 배우 지창욱은 "자네 이제 뭐가 될 생각인가…?"라는 댓글을 남기며 위하준의 남다른 운동량에 놀라움을 드러냈다.

Advertisement

팬들 역시 "운동이 일상이다", "등근육이 예술", "이러니 액션 연기가 잘 어울린다", "관리 끝판왕" 등의 반응을 보이며 감탄했다.

Advertisement

한편 위하준은 넷플릭스 시리즈 '오징어 게임'을 비롯해 다양한 작품에서 활약하며 글로벌 인기를 얻었다. 차기작으로는 영화 '살생부' 출연을 확정하고 새로운 연기 변신을 준비 중이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com