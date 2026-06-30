'신민아♥' 김우빈, '상속자들' 김미경에 간식차 선물 "언제까지 착할 거니"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김미경이 배우 김우빈의 따뜻한 간식차 선물에 감동을 전했다.

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30일 김미경은 자신의 SNS 계정에 "시원하고 맛있는 여름을 선물해준 무려 김우빈!!♥ 하 참.. 고마워서 이걸 어쩌지 언제까지 이렇게 착하고 따뜻할 거니.♥♥♥♥"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 김미경은 드라마 '슬리핑닥터' 촬영 현장에 도착한 김우빈의 간식차 앞에서 인증샷을 남기며 환한 미소를 짓고 있는 모습이다. 현장에는 시원한 음료와 아이스크림 등이 준비돼 무더위 속 스태프들과 배우들의 더위를 달래며 훈훈한 분위기를 자아냈다.

특히 김우빈은 간식차에 "'슬리핑닥터' 모든 스탭, 배우님들 응원합니다! 특히 김미경 선배님 가득 응원합니다"라는 메시지를 남기며 세심한 배려와 센스를 보여 눈길을 끌었다.

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이를 본 김미경은 직접 고마운 마음을 전하며 후배 김우빈의 따뜻한 마음에 감동을 드러냈다.

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두 사람은 지난 2013년 방송된 드라마 '상속자들'을 통해 인연을 맺었다. 당시 김우빈은 최영도 역을, 김미경은 차은상(박신혜 분)의 엄마 박희남 역을 맡아 호흡을 맞춘 바 있다.

이후에도 인연은 이어졌다. 두 사람은 지난해 넷플릭스 시리즈 '다 이루어질 지니'를 통해 다시 한번 호흡을 맞추며 재회해 반가움을 안겼다.

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한편 KBS2 새 드라마 '슬리핑닥터'는 기울어 가는 정신과 개인병원을 배경으로 펼쳐지는 초보 자영업자 '갑' 홍경과 일당백 페이닥터 '을' 남지오의 이야기를 그린 작품이다. '신데렐라 게임', '드라마스페셜 2023-고백공격'의 이현경 감독과 '어쩌다 전원일기'의 백은경 작가가 의기투합했으며, 내년 공개될 예정이다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com