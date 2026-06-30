김희철, 손흥민 사과에 눈물 '흑흑'...“축구 모르는 내가 봐도 화나”

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[스포츠조선 박아람 기자] 슈퍼주니어 김희철이 한국 축구대표팀 주장 손흥민의 진심 어린 사과에 먹먹한 마음을 드러냈다.

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손흥민은 30일 개인 계정을 통해 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 탈락과 관련한 장문의 글을 올리며 팬들에게 고개를 숙였다. 그는 "팬들의 실망과 상처를 생각하면 죄송하다는 말만으로는 부족하다"며 "응원과 사랑에 결과로 보답하지 못해 주장으로서 큰 책임을 느낀다"고 사과했다.

이어 "지금은 말보다 행동으로 보여드리는 것이 중요하다고 생각한다"며 "팬들이 다시 저를 찾을 때까지 모든 것을 쏟아 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

손흥민의 글에는 배우 박서준, 가수 크러쉬, 하이라이트 양요섭, 방송인 문세윤, 딘딘 등 여러 연예계 동료들이 '좋아요'를 누르며 응원의 뜻을 전했다.

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특히 김희철은 댓글을 통해 자신이 눈물을 흘리는 장면의 움짤을 남기며 안타까운 심경을 표현했다. 주장으로서 모든 책임을 짊어진 손흥민의 진심에 공감과 위로를 전한 것으로 보인다.

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앞서 김희철은 지난 25일 한국 축구대표팀이 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락했을 당시에도 실망감을 숨기지 않았다. 그는 개인 계정을 통해 "축구를 잘 모르는 내가 봐도 화가 난다"며 답답한 심정을 털어놓았고, 선수들을 향해서는 "고생 많으셨다"고 격려했다.

한편 한국 축구대표팀은 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그에서 1승 2패를 기록하며 32강 진출에 실패했다. 대회 종료 후 홍명보 감독은 성적 부진에 대한 책임을 지고 대표팀 사령탑에서 물러났다.

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tokkig@sportschosun.com