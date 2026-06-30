'공감세포' 김칠봉 감독 "'감정 전이' 키워드 신선해, 다른 로맨스물과 달라"

U+모바일tv 드라마 '공감세포' 제작발표회가 30일 서울 신도림 더 세인트에서 열렸다. 김칠봉 감독이 인터뷰를 하고 있다. 신도림=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 김칠봉 감독이 새 드라마 '공감세포'를 연출하게 된 계기를 밝혔다.

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김칠봉 감독은 30일 서울 구로구 신도림 더세인트에서 열린 새 토일드라마 '공감세포' 제작발표회에서 "처음 드라마 대본을 봤을 때 '감정 전이'라는 키워드가 매력적으로 다가왔다"라고 했다.

'공감세포'는 공감을 부정한 여자와 공감을 떠안은 남자가 '감정 전이'라는 초현실적인 사건을 통해 서로의 세계를 침범하며 감정을 다시 배워가는 과정을 그린 로맨틱 코미디로, '넘버스 : 빌딩숲의 감시자들', '두 번째 남편'을 연출한 김칠봉 감독, 정연, 김성래 작가가 의기투합했다.

연출을 맡은 김 감독은 "처음 대본을 봤을 때 신선했던 점은 '감정 전이'라는 키워드였다. 보통 로맨스 드라마는 대화나 사건을 통해 서로를 먼저 이해하고, 그다음이 '감정 전이'이지 않나. 근데 저희 작품은 그 순서가 뒤집혀있다. '감정 전이'가 먼저이고, 그다음 서로를 이해하는 게 매력적이면서도 큰 차별점이었다"고 전했다.

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이어 배우 캐스팅 비하인드를 묻자, 김 감독은 "먼저 김명수 씨하고는 전작 '넘버스 : 빌딩숲의 감시자들'을 함께 했었다"며 "'공감세포'에서 은환이는 겉으론 밝은데, 내면에는 상처를 가진 친구다. 캐릭터의 감정을 체계적으로 잘 표현해야 하는데, 김명수 씨가 충분히 잘 해낼 수 있다고 생각했다. 강민아 씨는 예전부터 눈여겨보고 있었던 배우이고, 외모적으로도 아이돌로서 화려한 면을 가지고 있다고 생각했다. 또 연기를 못해야 하는 설정이라 쉽지 않았을 텐데, 전작을 찾아보니 비슷한 캐릭터를 연기했더라. 그래서 믿고 강민아 씨를 캐스팅하게 됐다. 권소현 씨는 사전 미팅 때 만났는데 제가 생각했던 것보다 목소리가 매력적인 저음이더라. 과거에 아이돌 활동을 하셨어서 캐릭터와 유사성이 있다고 판단했다"고 답했다.

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한편 '공감세포'는 오는 7월 4일 오후 10시 50분 라이프타임과 U+tv모바일, 디즈니+에서 동시 공개된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com