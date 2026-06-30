'공감세포' 강민아 "아이돌 출신 배우 연기? 포미닛 출신 권소현에 조언 구해"

U+모바일tv 드라마 '공감세포' 제작발표회가 30일 서울 신도림 더 세인트에서 열렸다. 강민아가 인터뷰를 하고 있다. 신도림=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 강민아가 '공감세포'를 통해 아이돌 출신 배우로 변신한 소감을 전했다.

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강민아는 30일 서울 구로구 신도림 더세인트에서 열린 새 토일드라마 '공감세포' 제작발표회에서 "다행히 아이돌 출신 배우여서 무대 신은 없었지만, 아이돌적인 면모를 보여주기 위해 소현 언니에게 조언을 구했다"라고 했다.

'공감세포'는 공감을 부정한 여자와 공감을 떠안은 남자가 '감정 전이'라는 초현실적인 사건을 통해 서로의 세계를 침범하며 감정을 다시 배워가는 과정을 그린 로맨틱 코미디로, '넘버스 : 빌딩숲의 감시자들', '두 번째 남편'을 연출한 김칠봉 감독, 정연, 김성래 작가가 의기투합했다.

강민아는 한때 국민 아이돌이라 불리며 선풍적인 인기를 누렸던 걸그룹 출신 배우 유지안 역을 맡았다. 강민아는 "지안이는 과거 한 시대를 풍미할 정도로 유명한 아이돌이었는데, 배우로 전향하면서 연기력 논란을 겪게 된 캐릭터"라며 "어렸을 때 부모님의 혹독한 압박으로 인해 공감을 잘 못하는 사람으로 성장했는데, 은환(김명수)이를 만나면서 감정을 전이받고 조금씩 성장해 나간다"고 말했다.

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이어 아이돌 출신 배우 캐릭터를 그리기 위해 연기에 중점을 둔 부분도 이야기했다. 강민아는 "정말 다행히도 과거 아이돌로 활동했었다는 설명은 있었지만, 무대 신이 없어서 춤을 추진 않았다. 하지만 과거 회상 신에서 아이돌적인 면모를 보여줘야 해서 소현 언니에게 조언을 구했다"고 전했다.

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한편 '공감세포'는 오는 7월 4일 오후 10시 50분 라이프타임과 U+tv모바일, 디즈니+에서 동시 공개된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com