[SC현장] "감정 전이 로맨스"…김명수♥강민아 '공감 세포', 연애 세포 제대로 깨운다(종합)

U+모바일tv 드라마 '공감세포' 제작발표회가 30일 서울 신도림 더 세인트에서 열렸다. 김명수, 강민아, 김칠봉 감독, 권소현이 포토타임을 갖고 있다. 신도림=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 감정 전이 로맨스 '공감세포'가 글로벌 시청자들의 잠들어있던 연애 세포를 깨운다.

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새 토일드라마 '공감세포' 제작발표회가 30일 서울 구로구 신도림 더세인트에서 진행됐다. 현장에는 배우 김명수, 강민아, 권소현과 김칠봉 감독이 참석했다.

'공감세포'는 공감을 부정한 여자와 공감을 떠안은 남자가 '감정 전이'라는 초현실적인 사건을 통해 서로의 세계를 침범하며 감정을 다시 배워가는 과정을 그린 로맨틱 코미디로, '넘버스 : 빌딩숲의 감시자들', '두 번째 남편'을 연출한 김칠봉 감독, 정연 작가, 김성래 작가가 의기투합했다.

U+모바일tv 드라마 '공감세포' 제작발표회가 30일 서울 신도림 더 세인트에서 열렸다. 김칠봉 감독이 인터뷰를 하고 있다. 신도림=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

연출을 맡은 김 감독은 "처음 대본을 봤을 때 신선했던 점은 '감정 전이'라는 키워드였다. 보통 로맨스 드라마는 대화나 사건을 통해 서로를 먼저 이해하고, 그다음이 '감정 전이'이지 않나. 근데 저희 작품은 그 순서가 뒤집혀있다. '감정 전이'가 먼저이고, 그다음 서로를 이해하는 게 매력적이면서도 큰 차별점이었다"고 전했다.

U+모바일tv 드라마 '공감세포' 제작발표회가 30일 서울 신도림 더 세인트에서 열렸다. 김명수가 인터뷰를 하고 있다. 신도림=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

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심리 상담 전문가 차은환을 연기한 김명수는 "차은환은 업계에서 유능한 심리상담사이다. 공감을 잘하기 때문에 MBTI F(감정형)가 높다(웃음). 은환이는 지안(강민아)이를 만나면서 많은 걸 겪게 되고, 과거에 아픈 서사도 있는 친구다. 평소 제가 장르물이나 사극 위주로 보여드렸었는데, 이번엔 로코로 새로운 모습 보여드리게 돼 기쁘다"고 전했다.

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실제로는 MBTI T(사고형)라는 그는 "저는 원래 T가 90%다. 처음 대본을 읽었을 때 공감이 잘 안갔어서 대본 리딩도 많이 했다"며 "또 현장에서 제가 생각했던 거 말고 두 배우의 조언을 듣고 도움을 받기도 했다. 아마 T적인 면모는 제가 가장 센 것 같다. 저한테 T와 J(계획형)면모가 함께 있기 때문에, 현장에서 정리도 많이 했는데 고맙게도 두 배우가 저를 믿고 잘 해줬다"고 말했다.

U+모바일tv 드라마 '공감세포' 제작발표회가 30일 서울 신도림 더 세인트에서 열렸다. 강민아가 인터뷰를 하고 있다. 신도림=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

강민아는 한때 국민 아이돌이라 불리며 선풍적인 인기를 누렸던 걸그룹 출신 배우 유지안 역을 맡았다. 강민아는 "지안이는 과거 한 시대를 풍미할 정도로 유명한 아이돌이었는데, 배우로 전향하면서 연기력 논란을 겪게 된 캐릭터"라며 "어렸을 때 부모님의 혹독한 압박으로 인해 공감을 잘 못하는 사람으로 성장했는데, 은환(김명수)이를 만나면서 감정을 전이받고 조금씩 성장해 나간다"고 말했다.

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이어 아이돌 출신 배우 캐릭터를 그리기 위해 연기에 중점을 둔 부분도 이야기했다. 강민아는 "정말 다행히도 과거 아이돌로 활동했었다는 설명은 있었지만, 무대 신이 없어서 춤을 추진 않았다. 하지만 과거 회상 신에서 아이돌적인 면모를 보여줘야 해서 소현 언니에게 조언을 구했다"고 전했다.

U+모바일tv 드라마 '공감세포' 제작발표회가 30일 서울 신도림 더 세인트에서 열렸다. 권소현이 인터뷰를 하고 있다. 신도림=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

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권소현은 극 중 유지안의 라이벌이자, 라이징 스타 한이진으로 변신했다. 그는 자신의 역할에 대해 "이진이는 과거 지안이와 같은 그룹에서 활동했는데, 지안이에 가려져서 인기를 누리지 못했다. 그러다가 배우로 전향해서 새로운 전성기를 맞게 된다. 늘 지안이의 빛에 가려져서 결핍을 느꼈고, 꼭 한 번은 지안이를 이기고 싶어한 복합적인 감정을 가진 캐릭터다"라고 밝혔다.

앞서 두 배우와 달리, 권소현은 MBTI F(감정형)다. 이에 대해 그는 "저는 완전 F인데, 캐릭터가 T(사고형)여서 생각을 단순하고 간단 명료하게 하려고 했다. 또 아이돌 역할만 할 수도 있고, 배우 역할만 할 수도 있는데 아이돌 출신 배우 역할이라 더 하고 싶었다. 이진이가 가진 역할이 저의 환경과 잘 맞았다는 생각이 들었다"고 밝혔다. 이어 MBTI T인 배우들과 함께 호흡을 맞춘 소감을 묻자, 권소현은 "T인 배우들과 함께 호흡을 맞추면서 어떤 생각을 하고 있는지 눈알을 많이 굴렸는데, 오히려 명료하게 잘 정리해줘서 고마웠다"고 인사를 전했다.

U+모바일tv 드라마 '공감세포' 제작발표회가 30일 서울 신도림 더 세인트에서 열렸다. 김명수, 강민아, 권소현이 포토타임을 갖고 있다. 신도림=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

마지막으로 김 감독은 캐스팅 비화에 대해 "먼저 김명수 씨하고는 전작 '넘버스 : 빌딩숲의 감시자들'을 함께 했었다"며 "'공감세포'에서 은환이는 겉으론 밝은데, 내면에는 상처를 가진 친구다. 캐릭터의 감정을 체계적으로 잘 표현해야 하는데, 김명수 씨가 충분히 잘 해낼 수 있다고 생각했다. 강민아 씨는 예전부터 눈여겨보고 있었던 배우이고, 외모적으로도 아이돌로서 화려한 면을 가지고 있다고 생각했다. 또 연기를 못해야 하는 설정이라 쉽지 않았을 텐데, 전작을 찾아보니 비슷한 캐릭터를 연기했더라. 그래서 믿고 강민아 씨를 캐스팅하게 됐다. 권소현 씨는 사전 미팅 때 만났는데 제가 생각했던 것보다 목소리가 매력적인 저음이더라. 과거에 아이돌 활동을 하셨어서 캐릭터와 유사성이 있다고 판단했다"고 전하며 기대를 당부했다.

한편 '공감세포'는 오는 7월 4일 오후 10시 50분 라이프타임과 U+tv모바일, 디즈니+에서 동시 공개된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com