'포미닛 출신' 권소현 "걸그룹 출신 배우 캐릭터, 나와 닮은 것 같아" ('공감세포')

U+모바일tv 드라마 '공감세포' 제작발표회가 30일 서울 신도림 더 세인트에서 열렸다. 권소현이 인터뷰를 하고 있다. 신도림=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 그룹 포미닛 출신 배우 권소현이 '공감 세포'에서 자신과 닮은 캐릭터를 만난 소감을 전했다.

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권소현은 30일 서울 구로구 신도림 더세인트에서 열린 새 토일드라마 '공감세포' 제작발표회에서 "이진이는 저의 환경과 잘 맞는 캐릭터인 것 같다"라고 했다.

'공감세포'는 공감을 부정한 여자와 공감을 떠안은 남자가 '감정 전이'라는 초현실적인 사건을 통해 서로의 세계를 침범하며 감정을 다시 배워가는 과정을 그린 로맨틱 코미디로, '넘버스 : 빌딩숲의 감시자들', '두 번째 남편'을 연출한 김칠봉 감독, 정연, 김성래 작가가 의기투합했다.

권소현은 극 중 유지안의 라이벌이자, 라이징 스타 한이진으로 변신했다. 그는 자신의 역할에 대해 "이진이는 과거 지안이와 같은 그룹에서 활동했는데, 지안이에 가려져서 인기를 누리지 못했다. 그러다가 배우로 전향해서 새로운 전성기를 맞게 된다. 늘 지안이의 빛에 가려져서 결핍을 느꼈고, 꼭 한 번은 지안이를 이기고 싶어한 복합적인 감정을 가진 캐릭터다"라고 밝혔다.

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앞서 두 배우와 달리, 권소현은 MBTI F(감정형)다. 이에 대해 그는 "저는 완전 F인데, 캐릭터가 T(사고형)여서 생각을 단순하고 간단 명료하게 하려고 했다. 또 아이돌 역할만 할 수도 있고, 배우 역할만 할 수도 있는데 아이돌 출신 배우 역할이라 더 하고 싶었다. 이진이가 가진 역할이 저의 환경과 잘 맞았다는 생각이 들었다"고 밝혔다. 이어 MBTI T인 배우들과 함께 호흡을 맞춘 소감을 묻자, 권소현은 "T인 배우들과 함께 호흡을 맞추면서 어떤 생각을 하고 있는지 눈알을 많이 굴렸는데, 오히려 명료하게 잘 정리해줘서 고마웠다"고 인사를 전했다.

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한편 '공감세포'는 오는 7월 4일 오후 10시 50분 라이프타임과 U+tv모바일, 디즈니+에서 동시 공개된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com