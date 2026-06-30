배재고 '스벅 가야지' 논란 일파만파…'불꽃야구' 본방도 차질 빚을까

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[스포츠조선 조민정 기자] 예능 '불꽃야구'에 출연했던 배재고 야구부가 5·18 민주화운동을 연상시키는 부적절한 응원 구호로 논란에 휩싸인 가운데 예정된 '불꽃야구' 본방송에도 영향을 미칠지 관심이 쏠리고 있다.

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배재고는 최근 SBS Plus '특집 불꽃야구 생중계'에서 은퇴한 프로야구 선수들로 구성된 '불꽃 파이터즈'와 맞대결을 펼치며 전국 야구 팬들에게 얼굴을 알렸다. 해당 경기는 생중계됐으며, 이후 편집본이 '불꽃야구' 본방송을 통해 공개될 예정이다.

하지만 본방송을 앞둔 시점에서 예상치 못한 논란이 불거졌다. 논란은 지난 29일 서울 목동야구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 배재고와 광주제일고 경기 도중 발생했다.

6-2로 앞선 배재고 덕아웃에서 일부 선수들이 "탱크데이", "가야지 가야지, 스타벅스 가야지" 등의 구호를 반복해 외쳤고, 이를 들은 광주제일고 코치가 즉각 항의하면서 경기장이 술렁였다. 해당 발언은 앞서 스타벅스 이벤트 문구를 둘러싸고 불거졌던 5·18 민주화운동 희화화 논란을 떠올리게 한다는 비판이 제기됐고 관련 영상이 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 빠르게 확산되며 공분을 샀다.

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결국 배재고는 학교 홈페이지를 통해 공식 사과문을 발표했다. 학교 측은 "일부 학생 선수의 부적절한 응원 구호로 광주제일고 선수단과 학부모, 동문, 광주 시민 여러분께 깊이 사과드린다"며 "역사적 의미와 지역 사회에 대한 존중이 부족했던 행동이었다"고 밝혔다. 또 해당 학생을 생활교육위원회에 회부하고 야구부 전원을 대상으로 스포츠맨십과 인권 감수성, 선수 윤리 교육을 실시하겠다고 덧붙였다.

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서울시교육청 역시 사실관계를 확인하기 위한 조사 여부를 검토 중인 것으로 전해졌다.

이번 논란으로 배재고 선수들이 출연한 '불꽃야구' 본방송에도 관심이 집중되고 있다. 이미 생중계는 방송됐으나 편집본 공개를 앞둔 상황에서 제작진이 별도 편집이나 대응에 나설지 여부에도 이목이 쏠리고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com