'스벅 옹호' JK김동욱, 배재고 조롱논란에 "애들 해프닝을 이렇게 키운다고?"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 JK김동욱이 최근 '스타벅스' 응원 논란에 휩싸인 배재고 야구부를 옹호하는 취지의 글을 올렸다.

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JK김동욱은 30일 자신의 SNS에 "제대로 긁혔구나. 애들 야구하면서 나온 해프닝을 이렇게 키운다고?"라는 글을 올리며 논란에 대한 입장을 밝혔다.

이어 "좌표 찍는 극좌들의 만행. 이제 그만 사라져야 할 쓰레기 정서"라고 덧붙이며 강한 어조로 비판했다.

앞서 지난 29일 서울 양천구 목동야구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 광주제일고와 배재고의 1라운드 경기에서 배재고 일부 학생 선수가 상대 더그아웃을 향해 "스타벅스 가야지"라는 구호를 외쳤다.

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이를 두고 해당 구호가 지난달 스타벅스 코리아의 이른바 '5·18 탱크데이' 이벤트 논란을 연상시키는 조롱성 응원이라는 비판이 제기됐다. 경기 도중 광주제일고 코치가 상대 더그아웃을 향해 "지금 뭐 하는 거냐"며 항의했고, 심판진도 해당 응원에 대해 주의를 줬다.

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이후 경기 영상이 SNS와 온라인 커뮤니티를 통해 확산되면서 해당 응원 구호를 두고 지역 비하와 상대를 조롱하려는 의도가 담긴 것 아니냐는 비판이 이어졌다.

논란이 커지자 배재고는 공식 SNS를 통해 사과문을 게재했다. 학교 측은 "일부 학생 선수의 부적절한 응원 구호로 광주제일고등학교 선수단과 학부모님, 동문 여러분, 그리고 광주 시민을 비롯한 많은 분께 깊은 상처와 실망을 드린 점에 대해 진심으로 사과드린다"며 "해당 학생 선수를 즉시 제지하고 현장에서 필요한 조치를 했으며, 경기 후 광주제일고 야구부 측에도 사과의 뜻을 전달했다"고 밝혔다.

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서울시교육청은 이번 사안과 관련해 배재고에 대한 조사 여부를 검토 중인 것으로 알려졌다.

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한편 JK김동욱은 지난해 탄핵 정국 당시 윤석열 전 대통령 지지 의사를 공개적으로 밝힌 바 있다.

최근 스타벅스의 '5·18 탱크 데이' 마케팅 논란과 관련해서도 SNS에 "가고 싶으면 간다. 선택은 자유"라는 글을 올리며 자신의 생각을 밝히기도 했다.