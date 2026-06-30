소재원, 배재고 논란 강력 비판 "역사교육 안받고 방망이만 휘둘었나"

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[스포츠조선 조민정 기자] 소설가 소재원이 '스타벅스 가야지' 응원 구호로 5·18 민주화운동 희화화 논란에 휩싸인 배재고 야구부를 향해 강도 높은 비판을 쏟아냈다.

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소재원은 30일 자신의 SNS를 통해 "배재고 야구부는 역사 교육도 받지 않은 채 방망이만 휘두르며 공만 던져온 것이냐"며 장문의 글을 게재했다.

그는 "5·18은 결코 희화화하거나 조롱의 대상으로 사용할 수 있는 역사가 아니다"라며 "수십 년 전 군홧발 아래 시민들이 흘린 피는 지금도 우리 모두의 가슴에 남아 있다"고 지적했다. 이어 "민주주의를 위해 희생한 이들의 역사가 일부 학생들에게는 비아냥거릴 소재가 됐다는 사실이 너무 두렵고 슬프다"고 적었다. 또 "이번 일을 평생 부끄럽게 기억하며 반드시 반성하길 바란다"며 "하늘에서 지켜보고 있을 희생자들에게 진심 어린 사과와 후회를 전했으면 한다"고 덧붙였다.

논란은 지난 29일 서울 목동야구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 배재고와 광주제일고 경기 도중 발생했다. 당시 배재고 일부 선수들은 더그아웃에서 "가야지, 가야지, 스타벅스 가야지" 등의 구호를 반복해 외쳤다. 해당 발언은 앞서 논란이 됐던 스타벅스 '탱크데이' 사건을 떠올리게 하는 표현이라는 비판과 함께 5·18 민주화운동을 희화화한 것 아니냐는 지적이 이어졌다.

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논란이 확산되자 배재고는 공식 사과문을 발표했다. 학교 측은 "일부 학생 선수의 부적절한 응원 구호로 광주제일고 선수단과 학부모, 동문, 광주 시민 등 많은 분들께 상처를 드렸다"며 사과했고 해당 학생을 생활교육위원회에 회부하는 한편 야구부 전원을 대상으로 특별 인권·역사 교육을 실시하겠다고 밝혔다.

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서울시교육청도 이번 사안과 관련해 사실관계 확인을 위한 조사 여부를 검토 중인 것으로 알려졌다.

한편 소재원은 소설 '소원', '터널', '비스티 보이즈' 등의 원작자로 사회 문제에 대해 꾸준히 자신의 목소리를 내오고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com