키비츠 "우리는 걸그룹 아닌 걸크루…정식 데뷔, 너무 떨리고 긴장"

30일 오후 신촌 예스24 원더로크홀에서 걸그룹 '키비츠' 데뷔 쇼케이스가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 키비츠 멤버들. 신촌=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.30/

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[스포츠조선 정빛 기자] AOMG 최초의 걸크루 키비츠(Keyveatz)가 데뷔 소감을 밝혔다.

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키비츠는 30일 서울 서대문 예스24 원더로크홀에서 데뷔 쇼케이스를 열고 "정식 데뷔 너무 덜리고 긴장된다"라며 "저희를 절대 놓치지 말길 바란다"라고 했다.

키비츠는 AOMG 창사 이래 최초의 걸크루이자 AOMG 2.0 리브랜딩 프로젝트 '메이크 잇 뉴(Make It New)' 차세대 주자로, 유이, 강예슬, 엄지원, 손주원, 김유나 5인조로 구성됐다.

리더 손주원은 "정식 데뷔인 만큼 너무 떨리고 긴장된다"라며 "우리는 걸그룹이 아닌 걸크루"라고 데뷔 소감을 밝혔다.

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유이는 "키비츠 그 자체가 한 수인 것 같다. 그 한 수가 모여서 걸크루를 해서, 새로운 흐름을 만들고 싶다"고 말했다.

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'걸그룹'이 아닌 '걸크루'가 된 이유에도 궁금증이 생긴다. 김유나는 "크루는 콘셉트가 아니라 애티튜드에서 만들어진다고 생각한다. 걸크루의 정체성이자 키비츠만의 강점이라 생각한다"라고 자신했다.

손주원은 "친구들 이끌어야 한다는 책임감과 사명감이 있었다. 그래서 힘을 혹독하게 팀을 이끌려고 했다. 그래도 팀명이 정해졌을 때 너무 기뻤다. 그때 만감이 교차했다"라고 팀 결성 당시를 떠올리기도 했다.

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또 데뷔 과정에 대해서도 이야기가 나왔다. 일본 멤버 유이는 "일본에 계신 부모님이 생각이 났었는데, 멤버들이 가족처럼 감싸줘서 그 덕분에 열심히 버틸 수 있었다"고 했고, 막내 지원은 "언니들이 예뻐해 주셨는데 그만큼 더 잘해야겠다는 생각을 했다"라고 말했다.

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키비츠는 이번 첫 EP '옥시_젠'을 통해 서브컬처와 언더그라운드 문화를 바탕으로 한 차별화된 음악 스타일을 각인시킬 계획이다. K팝과 힙합 신을 대표하는 유일무이한 걸크루로서 키비츠가 어떤 새로운 흐름을 제시할지 기대감이 쏠린다.

강예슬은 "산소를 뜯하는 옥시와 제너레이션 젠을 합쳤다. 새로운 세대로 부딪히면서, 키비츠 만의 흐름을 만들겠다. 키비츠를 상징하는 앨범이기도 하다"라며 엄지원은 "그 과정 안에는 쌓아온 압박과 끝까지 해내겠다는 의지가 있다"라며 데뷔 앨범을 소개했다.

손주원은 "저희 멤버들이 함께 만드는 앨범이었다. 저희 이야기를 바탕으로 만들어 주셨다. 그래서 더 진심으로 노래할 수 있었다"라고 덧붙였다.

키비츠의 데뷔 EP '옥시_젠'은 오는 30일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com