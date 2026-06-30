'AOMG 첫 걸크루' 키비츠 "기안84는 무대 기획, 박재범은 프로듀싱…선배들에 감사"

30일 오후 신촌 예스24 원더로크홀에서 걸그룹 '키비츠' 데뷔 쇼케이스가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 키비츠 멤버들. 신촌=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.30/

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[스포츠조선 정빛 기자] AOMG 최초의 걸크루 키비츠(Keyveatz)가 기안84와 박재범에 고마운 마음을 드러냈다.

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키비츠는 30일 서울 서대문 예스24 원더로크홀에서 데뷔 쇼케이스를 열고 "기안84가 기획해 주시고 박재범이 프로듀싱해 주셔서 감사하다"라고 했다.

키비츠는 AOMG 창사 이래 최초의 걸크루이자 AOMG 2.0 리브랜딩 프로젝트 '메이크 잇 뉴(Make It New)' 차세대 주자로, 유이, 강예슬, 엄지원, 손주원, 김유나 5인조로 구성됐다.

정식 데뷔에 앞서 벌써부터 반응이 뜨겁다. 지난 4월 프리 릴리즈 더블 싱글 '키 비츠(Key Beats)'를 발매한 데 이어 'K콘 재팬 2026', '2026 서울 파크 뮤직 페스티벌' 등 국내외 대형 페스티벌과 대학 축제 18곳을 다녀오며 탄탄한 라이브 퍼포먼스 역량을 입증했다.

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특히 도와준 선배들에게 고마운 마음을 표했다. 손주원은 "기안84 선배님이 쇼케이스 기획과 구서을 두와주셨다"고 했고, 김유나는 수록곡 '캐치 마이 브레스'를 언급하며 "박재범 선배님이 프로듀싱을 해줬다"며 고마운 마음을 전했다.

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키비츠의 데뷔 EP '옥시 젠'은 오는 30일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com