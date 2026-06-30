전현무, 번식장서 구조한 '순무' 근황 공개 "많이 컸죠?"

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[스포츠조선 김소희 기자] 아나운서 출신 방송인 전현무가 번식장에서 구조한 반려견 '순무'의 폭풍 성장 근황을 공개했다.

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30일 전현무는 자신의 SNS 계정에 "우리 순무 많이 컸죠?ㅋㅋㅋ 마지막 접종하러 왔어요♡"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 전현무는 편안한 차림에 모자를 쓴 채 순무와 함께 동물병원을 찾은 모습이다. MBC '나 혼자 산다'를 통해 처음 공개됐던 앳된 모습은 온데간데없이, 훌쩍 자란 순무의 늠름한 자태가 단번에 시선을 사로잡았다.

이에 전현무는 "너 혹시 대형견이었어?"라며 폭풍 성장한 순무를 향해 유쾌한 농담을 던져 웃음을 자아냈다. 특히 건강하게 자라난 순무의 모습은 보는 이들까지 미소 짓게 했다.

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앞서 전현무는 번식장에서 구조한 생후 70일 된 순무를 가족으로 맞이하는 과정을 '나 혼자 산다'를 통해 공개하며 많은 응원을 받았다. 당시 그는 "결혼해서 손주를 안겨드렸어야 했는데, 이 녀석이 손주 역할을 하고 있다. 두 분이 너무 행복해하신다"라며 순무를 향한 부모님의 각별한 애정을 전해 훈훈함을 안겼다.

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이후에도 전현무는 순무와 함께하는 일상을 꾸준히 공유하며 남다른 애정을 드러내고 있다. 번식장의 아픈 기억을 뒤로하고 사랑을 듬뿍 받으며 건강하게 자라난 순무의 근황에 팬들의 응원도 이어지고 있다.