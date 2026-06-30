키비츠 "데뷔곡 '옥시', 독기를 표현한 곡…산소 마시듯 들어주길"

30일 오후 신촌 예스24 원더로크홀에서 걸그룹 '키비츠' 데뷔 쇼케이스가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 키비츠 멤버들. 신촌=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.30/

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[스포츠조선 정빛 기자] AOMG 최초의 걸크루 키비츠(Keyveatz)가 데뷔곡을 소개했다.

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키비츠는 30일 서울 서대문 예스24 원더로크홀에서 데뷔 쇼케이스를 열고 "데뷔곡 '옥시'는 저희 독기를 표현한 곡"이라며 "산소를 마시듯 들어달라"라고 했다.

키비츠는 AOMG 창사 이래 최초의 걸크루이자 AOMG 2.0 리브랜딩 프로젝트 '메이크 잇 뉴(Make It New)' 차세대 주자로, 유이, 강예슬, 엄지원, 손주원, 김유나 5인조로 구성됐다.

키비츠는 이번 첫 EP '옥시 젠'을 통해 서브컬처와 언더그라운드 문화를 바탕으로 한 차별화된 음악 스타일을 각인시킬 계획이다. K팝과 힙합 신을 대표하는 유일무이한 걸크루로서 키비츠가 어떤 새로운 흐름을 제시할지 기대감이 쏠린다.

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강예슬은 "산소를 뜻하는 옥시와 제너레이션 젠을 합쳤다. 새로운 세대로 부딪히면서, 키비츠 만의 흐름을 만들겠다. 키비츠를 상징하는 앨범이기도 하다"라며 엄지원은 "그 과정 안에는 쌓아온 압박과 끝까지 해내겠다는 의지가 있다"라며 데뷔 앨범을 소개했다.

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손주원은 "저희 멤버들이 함께 만드는 앨범이었다. 저희 이야기를 바탕으로 만들어 주셨다. 그래서 더 진심으로 노래할 수 있었다"라고 덧붙였다.

타이틀곡 '옥시(OXY)'는 차세대 걸크루 키비츠의 강렬한 포부를 응축한 곡이다. AOMG의 혼성 힙합 그룹 식구(SIKKOO) 멤버 200(EBACK, 이백)이 곡 작업에 참여해 시너지를 더했다.

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곡은 다양한 힙합 사운드가 폭발 직전까지 몰아치며 팀만의 자신감 넘치는 애티튜드를 전한다. 특히 중독성 강한 후렴구가 담겨 강한 여운을 안긴다. 키비츠의 파워풀하면서도 유니크한 음색과 에너제틱한 비트가 어우러진 "옥시/ 턴 디 옥시 업(OXY. TURN THE OXY UP)"이라는 시그니처 훅은 개성 강한 음악 색깔을 예고했다.

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엄지원은 "저희 독기를 표현한 곡이라 생각한다"라고 ?고, 유이는 "산소를 들이 마시듯, 타이틀곡 '옥시' 많이 들어달라"고 했다.

키비츠의 데뷔 EP '옥시_젠'은 오는 30일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com