"계속 고민" 임영웅, 어디서도 밝히지 않은 속마음 '최초 고백' ('산골총각')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 임영웅이 고민을 털어놓는다.

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오늘(30일) 방송되는 2회에서는 산골 생활에 완벽 적응해 가는 임영웅과 친구들의 좌충우돌 하루가 그려질 예정이다. '산골총각 영웅'은 익숙한 문명을 잠시 내려두고 산골 속에서 본능대로 즐기는 '무계획X무공해 라이프'를 담은 힐링 예능 프로그램이다.

이번 방송에서는 본격적으로 문을 연 '(조)째즈바'가 시선을 사로잡는다. 산골의 첫날밤은 노련한 바텐더로 변신한 조째즈와 함께 깊은 토크의 시간으로 채워진다. 그러던 중 조째즈는 "(영웅이가) 계속 고민하고 있는 것 같아…"라며 임영웅의 고민을 조심스레 언급한다. 이에 임영웅이 어디에서도 털어놓지 않았던 속마음을 진솔하게 고백한다. 이를 묵묵히 들어주는 형들과 진심 어린 대화가 이어지며 뭉클한 감동을 선사할 예정이다. 이어 고민 타임이 끝난 뒤에는 분위기를 반전시킬 노래들이 더해지며 낭만 가득한 산골의 밤을 완성한다.

여유로운 산골 생활도 잠시, 네 남자에게 반드시 해내야 할 특별한 미션이 주어진다. 바로 농사 일손 돕기에 나서는 것. 비포장도로를 따라 한참을 달려 목적지로 향하던 중, 조째즈는 "끌려가는 느낌인데…"라며 남다른 촉을 발동해 웃음을 자아낸다. 하지만 도착과 동시에 눈앞에 펼쳐진 1,000평 규모의 광활한 양파밭에 모두가 말을 잇지 못했다고. 과연 네 남자가 거대한 양파밭에서 어떤 활약을 펼칠지 관심이 모인다.

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본격적인 일손 돕기가 시작되자 예상보다 고된 노동에 네 남자 모두 진땀을 흘린다. 특히 임영웅은 노동과 노래를 '물물교환'하자고 제안하며 즉석 라이브를 선보이는 뜻밖의 활약으로 현장의 분위기를 단숨에 끌어올리고. 이를 지켜본 양파밭 주인은 "올해 양파 풍년이다!"라며 흡족한 반응을 보였다는 후문. 학교와 군대에 납품될 양파라는 사실에 네 사람은 지친 와중에도 마지막까지 힘을 내며 작업을 이어갔다고 해 훈훈함을 더한다. 양파 수확을 성공적으로 마친 산골 총각들은 어머니들이 정성껏 차려준 새참 한 상을 즐기는 것은 물론, 흥겨운 노래 한 곡까지 뽑아내며 완벽하게 산골 농사꾼이 된 모습을 선보인다.

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고된 여정을 마치고 아늑한 산골 하우스로 돌아온 네 사람. 하지만 양파밭에서 달아오른 열정은 쉽게 식지 않고, 도착하자마자 또 한 번 흥 넘치는 노래로 분위기를 달군다. 그러던 중 임영웅의 '이것'에 현봉식이 갑작스럽게 쓰러지는 돌발 상황이 벌어지는데. 과연 산골 하우스에서 어떤 일이 펼쳐질 것인지 이목이 집중된다.

한층 더 깊어진 우정과 유쾌한 산골 적응기를 담아낼 '산골총각 영웅' 2회는 오늘 밤 9시에 SBS에서 방송된다.