키비츠, AOMG 애사심 듬뿍…"힙합 레거시 있는 회사"

30일 오후 신촌 예스24 원더로크홀에서 걸그룹 '키비츠' 데뷔 쇼케이스가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 키비츠 멤버들. 신촌=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.30/

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[스포츠조선 정빛 기자] AOMG 최초의 걸크루 키비츠(Keyveatz)가 소속사 AOMG에 대한 애사심을 드러냈다.

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키비츠는 30일 서울 서대문 예스24 원더로크홀에서 데뷔 쇼케이스를 열고 "AOMG는 힙합 레거시가 있는 회사"라며 "힙합 문화를 물러 받았다"라고 했다.

키비츠는 AOMG 창사 이래 최초의 걸크루이자 AOMG 2.0 리브랜딩 프로젝트 '메이크 잇 뉴(Make It New)' 차세대 주자로, 유이, 강예슬, 엄지원, 손주원, 김유나 5인조로 구성됐다.

무엇보다 '걸그룹'이 아닌 '걸크루'가 된 이유에도 궁금증이 생긴다. 김유나는 "크루는 콘셉트가 아니라 애티튜드에서 만들어진다고 생각한다. 걸크루의 정체성이자 키비츠만의 강점이라 생각한다"라고 했고, 유이는 "AOMG와 하이어뮤직 대표님께 걸크루에 대한 얘기를 듣고 너무 만족스러웠다. 그래서 일본에서 한국까지 왔다"며 자부했다.

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정식 데뷔에 앞서 벌써부터 반응이 뜨겁다. 지난 4월 프리 릴리즈 더블 싱글 '키 비츠(Key Beats)'를 발매한 데 이어 'K콘 재팬 2026', '2026 서울 파크 뮤직 페스티벌' 등 국내외 대형 페스티벌과 대학 축제 18곳을 다녀오며 탄탄한 라이브 퍼포먼스 역량을 입증했다.

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힙합 신을 대표하는 AOMG에서 출격하는 만큼, 회사 관련 질문도 나왔다. 김유나는 "AOMG는 힙합을 대표하는 회사 중 하나다. 당연히 그거에 대한 부담감과 책임감은 있어야 한다고 생각한다. 현재로는 부담감이 좋은 영향력으로 작용하고 있는 것 같다"고 답했다.

강예슬은 "힙합 레거시가 있는 회사다. 계셨던 분들이 많은 것을 만들어 주시고 남겨 주셨다. 그래서 힙합에 대한 마음가짐이나 문화에 대한 이해를 물려받은 것 같다"며 고개를 끄덕였다.

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키비츠의 데뷔 EP '옥시_젠'은 오는 30일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com