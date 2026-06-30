[SC현장]"걸그룹 아닌 걸크루"…키비츠, AOMG가 쏘아 올린 새로운 산소(종합)

30일 오후 신촌 예스24 원더로크홀에서 걸그룹 '키비츠' 데뷔 쇼케이스가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 키비츠 멤버들. 신촌=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.30/

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[스포츠조선 정빛 기자] AOMG 최초의 '걸크루' 키비츠(Keyveatz)가 가요계에 새로운 '산소'를 불어넣으며 화려하게 데뷔한다.

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키비츠는 30일 서울 서대문 예스24원더로크홀에서 데뷔 쇼케이스를 열고, 가요계 최초 '걸크루'로 출격하는 소감을 밝혔다.

키비츠는 AOMG 창사 이래 최초의 걸크루이자 AOMG 2.0 리브랜딩 프로젝트 '메이크 잇 뉴(Make It New)' 차세대 주자로, 유이, 강예슬, 엄지원, 손주원, 김유나 5인조로 구성됐다.

리더 손주원은 "정식 데뷔인 만큼 너무 떨리고 긴장된다. 이 자리에 서기까지 많은 노력을 했다"라며 "저희 슬로건은 '지금 이 순간 우리를 놓치지 마'다. 절대 저희를 놓치지 말고 봐주실 수 있도록 하겠다"라고 데뷔 소감을 밝혔다.

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팀명에 대해서는 손주원이 "키비츠는 새로운 흐름을 만드는 열쇠, 키가 되고 싶은 크루다. 신을 읽어내 한 수를 던진다는 의미"라고 설명했다.

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무엇보다 '걸그룹'이 아닌 '걸크루'가 된 이유에도 궁금증이 생긴다. 김유나는 "걸크루는 콘셉트가 아니라 애티튜드에서 만들어진다고 생각한다. 서브컬처와 언더그라운드 문화를 바탕으로 하는 점이 차별점"이라며 "걸크루의 정체성이 키비츠만의 강점이라 생각한다"라고 했다.

유이 또한 "AOMG와 하이어뮤직 대표님께 걸크루에 대한 얘기를 듣고 너무 만족스러웠다. 그래서 일본에서 한국까지 왔다"며 자부했다.

30일 오후 신촌 예스24 원더로크홀에서 걸그룹 '키비츠' 데뷔 쇼케이스가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 키비츠 멤버들. 신촌=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.30/

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데뷔 과정에 대해서도 이야기가 나왔다. 일본 멤버 유이는 "일본에 계신 부모님이 생각이 났었는데, 멤버들이 가족처럼 감싸줘서 그 덕분에 열심히 버틸 수 있었다"고 했고, 막내 지원은 "언니들이 예뻐해 주셨는데 그만큼 더 잘해야겠다는 생각을 했다"라고 말했다.

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리더 손주원은 "친구들 이끌어야 한다는 책임감과 사명감이 있었다. 그래서 힘을 혹독하게 팀을 이끌려고 했다. 그래도 팀명이 정해졌을 때 너무 기뻤다. 그때 만감이 교차했다"라고 팀 결성 당시를 떠올리기도 했다.

키비츠만의 강점을 짚기도 했다. 강예슬은 "저희가 던질 한 수가 여러가지 있다. 음악성, 아티스틱, 비주얼이 강점이다"라고 했고, 유이는 "키비츠 그 자체가 한 수인 것 같다. 그 한 수가 모여서 걸크루를 해서, 새로운 흐름을 만들고 싶다"고 말했다.

30일 오후 신촌 예스24 원더로크홀에서 걸그룹 '키비츠' 데뷔 쇼케이스가 열렸다. 화려한 무대를 선보이고 있는 키비츠. 신촌=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.30/

키비츠는 이번 첫 EP '옥시 젠'을 통해 서브컬처와 언더그라운드 문화를 바탕으로 한 차별화된 음악 스타일을 각인시킬 계획이다. K팝과 힙합 신을 대표하는 유일무이한 걸크루로서 키비츠가 어떤 새로운 흐름을 제시할지 기대감이 쏠린다.

강예슬은 "산소를 뜻하는 옥시와 제너레이션 젠을 합쳤다. 새로운 세대로 부딪히면서, 키비츠 만의 흐름을 만들겠다. 키비츠를 상징하는 앨범이기도 하다"라며 엄지원은 "그 과정 안에는 쌓아온 압박과 끝까지 해내겠다는 의지가 있다"라며 데뷔 앨범을 소개했다.

손주원은 "저희 멤버들이 함께 만드는 앨범이었다. 저희 이야기를 바탕으로 만들어 주셨다. 그래서 더 진심으로 노래할 수 있었다"라고 덧붙였다.

30일 오후 신촌 예스24 원더로크홀에서 걸그룹 '키비츠' 데뷔 쇼케이스가 열렸다. 화려한 무대를 선보이고 있는 키비츠. 신촌=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.30/

타이틀곡 '옥시(OXY)'는 차세대 걸크루 키비츠의 강렬한 포부를 응축한 곡이다. AOMG의 혼성 힙합 그룹 식구(SIKKOO) 멤버 200(EBACK, 이백)이 곡 작업에 참여해 시너지를 더했다. 엄지원은 "저희 독기를 표현한 곡이라 생각한다"라고 ?고, 유이는 "산소를 들이 마시듯, 타이틀곡 '옥시' 많이 들어달라"고 했다.

곡은 다양한 힙합 사운드가 폭발 직전까지 몰아치며 팀만의 자신감 넘치는 애티튜드를 전한다. 특히 중독성 강한 후렴구가 담겨 강한 여운을 안긴다. 키비츠의 파워풀하면서도 유니크한 음색과 에너제틱한 비트가 어우러진 '옥시/ 턴 디 옥시 업(OXY. TURN THE OXY UP)'이라는 시그니처 훅은 개성 강한 음악 색깔을 예고했다.

30일 오후 신촌 예스24 원더로크홀에서 걸그룹 '키비츠' 데뷔 쇼케이스가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 키비츠 멤버들. 신촌=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.30/

정식 데뷔에 앞서 벌써부터 반응이 뜨겁다. 지난 4월 프리 릴리즈 더블 싱글 '키 비츠(Key Beats)'를 발매한 데 이어 'K콘 재팬 2026', '2026 서울 파크 뮤직 페스티벌' 등 국내외 대형 페스티벌과 대학 축제 18곳을 다녀오며 탄탄한 라이브 퍼포먼스 역량을 입증했다.

힙합 신을 대표하는 AOMG에서 출격하는 만큼, 회사 관련 질문도 나왔다. 김유나는 "AOMG는 힙합을 대표하는 회사 중 하나다. 당연히 그거에 대한 부담감과 책임감은 있어야 한다고 생각한다. 현재로는 부담감이 좋은 영향력으로 작용하고 있는 것 같다"고 답했다.

강예슬은 "힙합 레거시가 있는 회사다. 계셨던 분들이 많은 것을 만들어 주시고 남겨 주셨다. 그래서 힙합에 대한 마음가짐이나 문화에 대한 이해를 물려받은 것 같다"며 고개를 끄덕였다.

그러면서 도와준 선배들에게 고마운 마음도 표했다. 손주원은 "기안84 선배님이 쇼케이스 기획과 구서을 두와주셨다"고 했고, 김유나는 수록곡 '캐치 마이 브레스'를 언급하며 "박재범 선배님이 프로듀싱을 해줬다"며 감사함을 전했다.

30일 오후 신촌 예스24 원더로크홀에서 걸그룹 '키비츠' 데뷔 쇼케이스가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 키비츠 멤버들. 신촌=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.30/

끝으로 앨범명이 '옥시젠'인 만큼, 키비츠가 가요계에서 어떤 '산소 같은 존재'가 되고 싶을지에도 호기심이 생긴다. 강예슬은 "산소가 숨 쉬게 하는 존재이기도 하지만, 불씨의 원인이기도 하다. 걸그룹이 아닌 걸크루로 데뷔했기 때문에 새롭게 걸크루의 불씨, 최초의 근원이 되고 싶다"고 밝혔다.

이어 팀 목표에 대해서는 강예슬이 "아이코닉해지고 싶다. 저희만의 장르가 뚜렷했으면 좋겠다. 단기적인 목표로는 음악방송 1위하고 싶다"라고 하자, 엄지원은 "키비츠스럽다는 말이 생길 정도로 색깔이 뚜렷해졌으면 한다"고 힘주어 말했다.

키비츠의 데뷔 EP '옥시_젠'은 오는 30일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com