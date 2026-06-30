디즈니+와 2년째 손잡은 KeSPA컵, 7월 20일 개막…e스포츠와 사회공헌 함께 담는다

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국내 유일의 '리그 오브 레전드'(LoL) 단기 컵대회인 '2026 LoL KeSPA컵'이 오는 7월 20일 막을 올린다.

지난해에 이어 올해도 디즈니+가 대회 전 경기를 단독 중계하면서 e스포츠 콘텐츠의 플랫폼 확장 실험도 이어간다.

한국e스포츠협회는 2026 LoL KeSPA컵을 7월 20일부터 8월 18일까지 약 한 달간 개최된다고 밝혔다. 이번 대회에는 LCK 소속 10개 팀이 모두 출전하며, 온라인과 오프라인을 병행해 우승팀을 가린다.

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KeSPA컵은 정규시즌과 국제대회 사이에서 팀들이 새로운 선수 조합과 전략을 시험하는 무대로 자리 잡아왔다. 특히 지난해 처음 이뤄진 디즈니+ 독점 중계는 e스포츠 콘텐츠가 기존 게임 플랫폼을 넘어 OTT(온라인 동영상 서비스)로 확장될 수 있다는 가능성을 보여줬다는 평가를 받았다. 올해 역시 모든 경기는 디즈니+를 통해 시청할 수 있다.

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대회는 매주 월~화요일 온라인으로 예선과 결선 스테이지2 1라운드까지 진행된다. 이후 결선 스테이지2 2라운드와 결승전은 각각 8월 17일과 18일 대전 이스포츠 경기장에서 열린다. 경기 방식도 경쟁력을 높이는 데 초점을 맞췄다. 예선은 10개 팀을 2개 조로 나눠 싱글 라운드 로빈 방식으로 치러지며, 각 조 상위 4개 팀이 결선에 진출한다.

결선은 스테이지1과 스테이지2로 구성된다. 스테이지1은 예선에서 같은 순위를 기록한 팀끼리 맞붙는 변형 스위스 방식으로 진행되며, 4라운드를 거쳐 최종 진출팀을 결정한다. 이후 스테이지2는 3개 라운드 모두 5전 3선승제로 펼쳐져 최종 우승팀을 가린다.

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올해 KeSPA컵은 사회공헌의 의미도 더했다. 한국e스포츠협회는 대회 상금과는 별도로 참가 선수단 및 협회 명의로 세이브더칠드런에 기부를 진행한다. 기부금은 취약계층 아동 의료비 지원에 사용될 예정이며, 팬들도 개인 기부 프로그램과 다양한 이벤트를 통해 자선 활동에 동참할 수 있다. 협회는 이번 대회를 단순한 경쟁을 넘어 e스포츠의 사회적 가치를 확산하는 자선대회로 운영한다는 계획이다.

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대회 관련 정보와 팀별 그리팅을 비롯한 다양한 사전 및 현장 콘텐츠는 한국e스포츠협회와 디즈니+ 코리아 공식 SNS를 통해 순차적으로 공개된다. 이번 대회는 한국e스포츠협회가 주최하고, 협회와 대전정보산업진흥원이 공동 주관한다. 디즈니+가 독점 중계를 맡고 로지텍G가 후원하며, 총상금은 5200만원이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com