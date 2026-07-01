"엄마 돼지야" 랄랄, 딸 팩트 폭격에 충격…다이어트 의지 '활활'

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[스포츠조선 김준석 기자] 유튜버 겸 방송인 랄랄이 딸 서빈이의 천진난만한 한마디를 계기로 다시 한번 다이어트 의지를 다졌다.

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최근 공개된 유튜브 영상에서 랄랄은 딸 서빈이와 함께 집에서 놀이와 운동을 하며 일상을 공개했다.

랄랄은 "엄마들은 밖에 나가 러닝을 하는 게 솔직히 사치"라며 집 안에서 딸과 함께 몸을 움직이는 모습을 보여줬다. 두 사람은 음악에 맞춰 춤을 추고 멈추기 놀이를 하며 즐거운 시간을 보냈다.

그러던 중 랄랄은 장난스럽게 딸에게 "서빈아, 엄마 돼지야?"라고 물었다.

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이에 서빈이는 망설임 없이 "엄마 돼지야"라고 답했고, 예상치 못한 '팩폭'에 랄랄은 웃음을 터뜨렸다.

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랄랄은 곧바로 "진짜로? 엄마 다이어트 꼭 성공하는 거 보여줄게. 알았지?"라고 말하며 다시 한번 체중 감량 의지를 다졌다.

하지만 서빈이는 곧바로 다른 곳에 관심을 보이며 천진난만한 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

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이후 랄랄은 체중계에 올라 "드디어 70kg이 깨졌다"며 기쁜 소식을 전했다.

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그는 "세 달 동안 6kg 정도 감량했다"고 밝히며 눈에 띄게 달라진 몸매를 공개했다.

또한 "위고비와 마운자로를 사용했지만 부작용이 너무 심했다"며 "위아래로 다 뿜을 정도여서 한 번 맞고 바로 중단했다"고 털어놨다.

현재는 약물 대신 삶은 달걀을 자주 먹고 식사량을 조절하는 방식으로 건강하게 체중을 감량하고 있다고 설명하며 "천천히 건강하게 빼는 것이 목표"라고 덧붙였다.

narusi@sportschosun.com