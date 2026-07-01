'박미선♥이봉원' 183cm 훈남子, 배우였다.."부모 도움 안 받겠다며 성 바꿔"

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[스포츠조선 이게은기자] 코미디언 박미선이 훈남 아들의 근황을 공개했다.

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30일 '롤링썬더' 유튜브 채널에는 박미선 편 영상이 공개됐다.

조혜련은 박미선의 아들을 언급하며 "아들이 성을 바꿔 연극 배우로 활동 중이다. 아들이 2년 전 연극 '사랑해 엄마' 오디션을 보러 왔는데 알고 보니 언니의 아들이었다"라고 말했다. 이어 "성을 최 씨로 바꿔서 몰랐다. 근데 너무 귀엽고 잘생기고 연기도 잘 하더라. (이)봉원 오빠가 아들 연기를 보러 왔을 때 자기 아들을 못 알아보더라. 상엽이가 항상 조용한 편인데 연기를 너무 잘해서 못 알아본 거였다. 연기를 너무 잘한다"라고 덧붙였다.

박미선은 "아들이 배우는 안 했으면 하는데 할 수 없더라. 원래 어릴 때 꿈은 개그맨이었는데 갑자기 안 한다고 해서 서운했다. 배우 쪽을 몰라 어떻게 도와줘야 될지도 모르겠더라. 부모 도움 없이 하겠다고 이름도 바꾸고 조용히 하는 거다"라며 아들을 기특해했다.

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앞서 이봉원은 자신의 유튜브 채널에서 "아들은 저와 종자가 달라 키가 크다"라며, 훤칠한 외모의 아들을 공개한 바 있다. 아들은 1997년생으로 183cm의 큰 키를 가진 것으로 알려졌다.

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한편 박미선은 1993년 이봉원과 결혼, 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com