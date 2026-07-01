전현무표 전국 미식 탐방 '전현무계획' 장수 콘텐츠로 안착 "시즌4까지..오래갈 줄 몰랐다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] '먹브로' 전현무와 곽튜브가 '전현무계획4'로 컴백한다.

Advertisement

오는 3일 밤 9시 10분 첫 방송되는 MBN·채널S 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획4'에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 시즌4의 첫 걸음을 100% '시청자계획'으로 채우며 '믿고 먹는 맛집' 발굴에 나선 현장이 담긴다.

이날 '먹브로' 두 사람이 대전에 뜬 가운데, 전현무는 "오늘은 역사적인 날이다. '전현무계획'이 시즌4로 돌아왔다"고 힘차게 외친다. 이어 그는 "이 힘든 콘텐츠 홍수 속에서 시즌4라니, 이렇게 오래갈 줄은 몰랐다"며 감격에 겨운 소감을 전한다. 실제로 '전현무계획'은 2024년 2월 첫 방송 이후, 99개의 길바닥과 318곳의 숨은 맛집을 누비며 2년 4개월간 달려왔다. 그 결과 2026 케이블TV 방송 예능 작품상, 2025 펀덱스 어워드 데이터 PD상, 여행 서적 판매율 1위까지 섭렵하며 먹큐멘터리의 새 역사를 써내려갔다.

이런 가운데, 두 사람은 "촬영을 허락해주신 식당 사장님들께 감사한 마음으로 준비했다"며 시즌4 축하 떡을 꺼내든다. 또 이들은 "우리가 잘한 건 하나도 없다. 시청자분들이 사랑해주신 덕분에 여기까지 왔다"면서, "그래서 오늘은 특별히 '시청자계획'으로만 간다"고 실패 확률 '제로'를 자신한다. 특히 전현무는 "시청자 분이 대전 노포 근본, 반백년 넘은 집, 사장님 친척이 조선시대 수라간 상궁 출신이라 그 레시피를 물려받은 곳이라고 강력 추천한 곳"이라고 강조하며 육개장 전문점으로 향한다. 여기서 궁중 육개장의 깊은 맛에 푹 빠진 두 사람은 "첫 끼부터 순종이 먹던 음식을 먹는다"며 연신 감탄한다. 또한 원하는 만큼 파와 고기가 리필도 가능해 더욱 놀라움을 자아낸다.

Advertisement

파로 깊은 맛을 완성한 '수라간 상궁 레시피' 육개장의 정체는 3일 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 첫 회에서 공개된다.

Advertisement

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com