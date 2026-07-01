박은영 셰프, 성형외과 의사 남편♥ 덕 미모 업그레이드.."좋은 거 많이 해줘"

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[스포츠조선 이게은기자] 셰프 박은영이 물오른 미모의 비결을 공개했다.

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30일 '밥은영' 유튜브 채널에는 박은영이 절친 셰프 윤남노를 만난 영상이 공개됐다.

윤남노는 자신의 음식점을 찾아온 박은영을 보자마자 "뭐야! 너 오늘 왜 이렇게 얼굴이 좋아?"라며 깜짝 놀랐다. 박은영은 "나 원래 항상 좋다. 오늘 어때?"라며 웃었고 윤남노는 "오늘 좀 다른데?"라며 찐친의 물오른 미모에 감탄했다. 또 다른 셰프도 박은영을 보더니 "예쁜 여성분에게 말을 잘 못 걸겠다"라며 너스레를 떨었다.

잠시 후 박은영은 윤남노에게 요리를 해주기 위해 조리복으로 갈아입었는데, 이때 윤남노는 다시금 "얼굴이.. 너 울트라인가 그거 했어?", "윤곽 주사 같은 거 맞아?"라며 박은영의 미모에 새삼 놀랐다. 박은영은 "남편이 좋은 거 많이 해주긴 한다"라고 솔직하게 답했다.

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한편 박은영은 2024년 넷플릭스 시리즈 '흑백요리사:요리 계급 전쟁'에 출연, '중식 여신' 수식어를 얻으며 주목받았다. 지난 5월 성형외과 의사와 결혼했다.

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joyjoy90@sportschosun.com