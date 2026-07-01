신승태, 숨겨온 가정사 고백 "父 빚보증으로 단칸방 생활, 가족애로 이겨내"(같이삽시다)

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[스포츠조선 김소희 기자]오눌(1일) 방송되는 KBS1 <황신혜의 같이 삽시다>에는 신승태가 출연, 힘겨웠던 유년시절을 털어놓는다.

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'트로트 야생마'의 파격 등장

싱글즈가 포천 대표 축제 '한탄강 봄 가든페스타'를 찾는다. 축제를 즐기며 기념사진을 남기던 순간, 트로트 가수 신승태가 깜짝 등장해 싱글즈를 놀라게 한다. 그는 '트로트 야생마'라는 별명에 걸맞게 말 코스프레 의상을 입고 등장해 시선을 모은다. 특히 황신혜는 그의 의상에 매료돼 직접 착용까지 해보며, '야생마 황신혜'로 변신해 현장을 웃음바다로 만든다. 한편, 신승태는 친구 송가인의 권유로 트로트에 도전하며 인생의 전환점을 맞게 된 사연을 고백한다.

여심 저격수 신승태

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신승태가 야심 차게 준비한 3인 3색 1:1 데이트가 펼쳐진다. 사진 촬영을 좋아하는 황신혜의 취향을 고려한 신승태는 그녀의 전속 사진사로 나서며 시작부터 분위기를 달군다. 이어 양정아의 손을 잡고 함께 달리며 마치 로맨스 영화의 한 장면 같은 분위기를 자아낸다. 한편 신계숙에게는 무릎을 꿇고 세레나데를 열창하는데, 이 모습을 멀리서 지켜보던 황신혜와 양정아는 무릎 꿇은 신승태의 모습을 추궁당하는 상황으로 오해해 웃음을 불러일으킨다.

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긍정 파워로 무대 장악

신승태의 긍정 에너지 뒤에 숨은 가정사가 공개된다. 신승태는 무명 시절에도 성공을 확신할 수 있었던 원동력으로 긍정적인 마음가짐과 그 바탕이 된 가족을 꼽는다. 학창 시절 아버지의 빚보증으로 단칸방 생활을 해야 했던 어려움 속에서도, 가족의 힘으로 이겨낸 사연을 전한다.

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한편 싱글즈의 요청으로 즉석 버스킹에 나선 신승태는 능숙한 호응 유도와 골반을 흔드는 특유의 퍼포먼스로 현장을 뜨겁게 달구며 '트로트 야생마'의 진가를 보여준다.

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'트로트 야생마' 신승태와 함께한 축제 나들이는 7월 1일 수요일 저녁 7시 40분 KBS1 <황신혜의 같이 삽시다>에서 확인할 수 있다.