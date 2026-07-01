김제동, 수년째 방송 안 보이더니…이문세·신승훈과 반가운 근황

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 김제동의 오랜만의 근황이 공개돼 반가움을 자아냈다.

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방송인 최유라는 최근 자신의 SNS를 통해 오랜 인연을 이어온 동료들과 함께한 사진을 공개했다. 공개된 사진에는 이문세와 신승훈, 노사연, 이성미를 비롯해 김제동까지 한자리에 모인 모습이 담겼다. 오랜만에 카메라 앞에 선 김제동은 이전보다 다소 수척해진 모습으로 눈길을 끌었다.

최유라는 "마음은 늘 소년이고 소녀인 우리들"이라며 "성미 언니의 '보고 싶은 사람들은 자주 보며 살자'는 말 덕분에 이렇게 다시 모이게 됐다"고 전했다. 이어 "우리들의 기둥 같은 이문세 오빠, 넉넉한 노사연 언니, 재치 넘치는 신승훈, 곰살맞은 막내 김제동까지 함께라 더 즐거웠다"며 "건강하게 오래오래 함께했으면 좋겠다"고 애정을 드러냈다.

특히 김제동은 최근 방송 활동이 뜸했던 만큼 근황 공개 자체가 팬들의 관심을 모았다. 그는 2024년 MBC에브리원 '고민순삭 있었는데요 없었습니다' 이후 고정 예능 출연이 없었다.

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앞서 김제동은 MBC FM4U '4시엔 윤도현입니다'에 출연해 "연예계에서 완전히 몰락했다"며 "방송하고 싶다. 짧게라도 시켜달라"고 자조 섞인 농담을 건네 화제를 모았다. 또 2023년 예능 '성지순례' 제작발표회에서는 "예능에 안 나오는 이유는 PD들이 저를 안 불러서"라며 특유의 입담으로 웃음을 안기기도 했다.

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방송 활동은 줄었지만 관객과의 만남은 이어가고 있다. 김제동은 전국을 돌며 토크콘서트를 개최하며 꾸준히 무대에 오르고 있고 지난달에는 '김제동 토크콘서트-잘 알지도 못하면서, THE 김제동'을 통해 관객들과 소통했다.

오랜만에 공개된 김제동의 근황에 팬들은 "반가운 얼굴이다", "건강해 보여 다행", "방송에서도 다시 보고 싶다" 등의 반응을 보였다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com