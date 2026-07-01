[SC현장] "시즌1보다 더 독해져"…'모솔연애2' 서인국→카더가든, 전국민 훈수 배틀 돌아왔다(종합)

1일 마포 나루서울엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '모태솔로지만 연애는 하고싶어 시즌2' 제작발표회가 열렸다. 함께 포즈를 취하고 있는 강한나, 서인국, 카더가든, 이은지. 마포=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.01/

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[스포츠조선 조지영 기자] 전국민 훈수를 유발하는 모솔들의 대환장 사랑 찾기가 1년 만에 돌아왔다.

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1일 오전 서울 마포구에 위치한 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어 시즌2'(이하 '모솔연애2') 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 '썸메이커스' 서인국, 강한나, 이은지, 카더가든, 그리고 김노은·원승재 PD가 참석했다.

연애가 서툰 모태솔로들의 인생 첫 연애를 돕는 메이크오버 연애 리얼리티로 지난해 7월 공개된 '모솔연애'는 날 선 심리전과 자극적인 도파민에 기댄 기존 연애 리얼리티의 문법을 완전 깨부수며 새 장을 열었다는 호평과 함께 신드롬을 일으키며 많은 사랑을 받았다. '연프(연애 프로그램)' 신기원을 연 '모솔연애'는 시청자의 폭발적인 지지로 곧바로 시즌2 제작에 돌입, 시즌1 공개 1년 만인 오는 7일 더욱 업그레이된 시즌2 공개를 예고해 기대를 모으고 있다.

시즌1에 이어 시즌2 역시 경험치는 제로지만, 기대치는 최고인 모태솔로들의 첫 연애 도전기를 통해 공감과 훈수를 부르는 내용으로 화려하게 컴백한 것. 특히 이번 '모솔연애2'는 시즌1보다 연령대를 올린 것은 물론 전편보다 더 서툴고 갈피를 못 잡는 모솔들의 사랑 찾기가 더욱 큰 재미를 선사할 것으로 예고되고 있다. 여기에 소극적인 모솔들을 위한 각종 미션과 장치가 진화된 시즌으로 시청자의 대리만족을 채워줄 전망이다. 뿐만 아니라 시즌1 당시 편애 모드와 촌철살인 멘트를 넘나드는 썸메이커스 서인국, 강한나, 이은지, 카더가든의 매콤한 말맛도 시즌1 이상의 공감을 자아낼 것으로 기대를 모으고 있다.

1일 마포 나루서울엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '모태솔로지만 연애는 하고싶어 시즌2' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 서인국. 마포=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.01/

1일 마포 나루서울엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '모태솔로지만 연애는 하고싶어 시즌2' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 강한나. 마포=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.01/

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이날 서인국은 "절대 한 번 맛 보면 잊을 수 없는 맛이 있는데 '모솔연애'는 그런 강력한 매력이 있다. 시즌2 소식을 듣고 누구 보다 기뻐했다. '모솔연애2' 출연자를 보면서 강력한 맛을 봤고 많은 분이 내가 느낀 지점을 공감할 것이다. 썸메이커들이 전편보다 더 독해졌다"고 자신했다.

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강한나는 "시즌1 때 많은 사랑을 받았고 촬영 내내 나 역시 너무 즐거웠다. 모태 솔로들의 사랑과 성장을 지켜보는 게 너무 좋았다. 시즌1 이후 주변에 모태 솔로가 많았다는 것을 알게 됐다. 실제로 주변에서 모태 솔로임을 밝히더라. 우리 모태 솔로들이 많이 나오면 좋지 않을까 생각하며 시즌2에 참여하게 됐다"며 "이번 시즌2는 영상을 보면서 가슴 깊이 끌어오르는 부분이 있었다. 여러번 훈수하고 싶은 순간이 있었다"고 밝혔다.

1일 마포 나루서울엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '모태솔로지만 연애는 하고싶어 시즌2' 제작발표회가 열렸다. 프로그램에 대해 말하고 있는 이은지. 마포=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.01/

1일 마포 나루서울엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '모태솔로지만 연애는 하고싶어 시즌2' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 카더가든. 마포=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.01/

이은지는 "불문율이라는 게 있다. 연프는 시즌2가 제일 재미있다는 것이다. 촬영해 보니 시즌1보다 더 재미있고 진정성 있게 나왔다. 예능인이라면 인기 있는 예능에 최선을 다해야 하지 않나? 그래서 이번에도 최선을 다했다"고 너스레를 떨었다. 이어 그는 "'모솔연애2' 공개 이후 시즌1과 시즌2 출연자들을 섞어 스핀오프 버전도 준비하고 있다. 많은 기대 부탁드린다"고 예고했다.

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카더가든은 "'모솔연애' 제작진들과 출연진들이 나를 너무 잘챙겨준다. 그 어떤 현장보다 편하고 개인 대기실도 준다. 촬영도 힘들지 않아서 다시 참여하지 않을 이유가 없었다. 모솔 친구들의 좌충우돌이 있는데 나도 실제로 너무 재미있게 봤다. 많은 배려 받으면서 즐겁게 촬영할 수 있었다"고 웃었다.

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강한나 사진이 프린팅된 티셔츠를 입고 등장해 시선을 사로잡은 카더가든은 "강한나를 존경하게 됐다. 시즌2를 보면서 말이 거칠게 나가는 순간이 많았다. 그런데 강한나는 항상 감정을 조절하면서 참는 모먼트가 있었다. 존경스러웠고 그 마음을 표현하고 싶어서 오늘(1일) 옷으로 표현해보려고 했다. 내겐 위인 강한나다. 직접 제작한 옷이다"고 애정을 전했다.

제5회 청룡시리즈어워즈 신인남자예능인상 후보로 선정된 카더가든은 "후보가 되어서 너무 기분이 좋았다. 프로그램을 잘 만나 이런 일도 생기구나 싶었다. 후보군들 옆에 있는 것으로 만족한다. 정말 기분이 좋았다. 변우석, 김선호과 함께할 수 있어서 즐거웠다. 인생을 꽤 잘 살고 있구나 싶었다"고 고백했다.

1일 마포 나루서울엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '모태솔로지만 연애는 하고싶어 시즌2' 제작발표회가 열렸다. 함께 포즈를 취하고 있는 김노은, 원승재PD와 서인국, 강한나, 이은지, 카더가든. 마포=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.01/

1년 만에 시즌2로 돌아온 김노은 PD는 "연프가 굉장히 많은 상황인데, 그 와중에 '모솔연애'를 좋아해줘서 영광이고 감사하다. '모솔연애'는 옛날 일기장 같은 매력이 있다. 들춰보면 부끄럽지만 멈출 수 없이 페이지를 넘기는 것 같다. 그런 부분에서 큰 사랑을 받아 시즌2로 돌아오게 됐다"고 소회를 전했다.

원승재 PD는 "'모솔연애2'는 서툰 사랑이 가장 큰 매력이다. 연애의 첫 걸음마를 떼는 과정이 보이는데 그래서 다들 응원해주는 마음이 크더라. 시즌2 역시 서툰 모습과 성장에 많은 응원을 바란다"고 당부했다.

'모솔연애' 시즌1 당시 '오징어 게임 3'를 꺾고 오늘 대한민국의 TOP10 시리즈 1위에 오르는 등 연프로는 이례적인 흥행 기록을 세웠는데, 이번 시즌2 흥행에 대해서 김노은 PD는 "'오징어 게임3'를 꺾었다고 말하기 무색하다. 많은 사랑을 받게 돼 너무 감사하고 그런 기록이 아직은 창피하다. 시즌2 목표는 주간 순위 1위다. 전 세계 1위까지는 아니더라도 국내 1위를 하고 싶다"고 소박한 바람을 전했다.

'모태솔로지만 연애는 하고 싶어 시즌2'는 전편에 이어 서인국, 강한나, 카더가든, 이은지가 썸 메이커스로 출연한다. 오는 7일 넷플릭스를 통해 공개된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com