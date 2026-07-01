홍석천, '5·18 조롱 논란' 배재고에 쓴소리.."직접 광주 가서 사과하길"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 배우 홍석천이 5·18 광주민주화 운동 희화화 논란에 휩싸인 배재고 학생들을 향해 쓴소리를 냈다.

Advertisement

1일 홍석천은 자신의 SNS에 "사과의 방법에 대한 나의 생각"이라는 글과 영상 하나를 게재했다.

홍석천은 "나의 어린 시절 얘기를 하겠다. 전남 광주에서 북한 빨갱이들이 반란을 일으켜 군사력을 동원해 진압했다는 뉴스를 10살쯤 본 적이 있다. 난 그렇게 교육받고 중·고등학교를 마쳤다. 하지만 서울로 대학교를 갔을 때 굉장히 충격을 받았다"라고 떠올렸다.

이어 "여러분들이 알고 있듯 진실은 따로 있었다"라며 "당황스러웠고 광주의 아픔이 너무 슬프게 느껴졌다. 왜 내가 그런 생각을 오래 하고 살았을까 죄책감도 있었다. 대학생이 된 후 처음 광주를 갔는데 그곳에 사는 분들은 내게 행복감을 선물해 줬다"라고 덧붙였다.

Advertisement

아울러 홍석천은 이번 배재고 이슈를 언급하며 "배재고 학생들의 응원 소리를 듣고 솔직히 놀랐다. 학생들이 저러면 안 되는 거 아닌가 이런 생각이 들었다. 학교 측 사과문, 상황 설명 다 필요 없고 배재고 학생들이 광주에 내려가서 광주일고 학생들과 이야기하고 사과하고 밥 한 끼 먹고 돌아오면 될 것 같다. 그 나이에 할 수 있는 최선의 방법이라고 생각한다"라고 밝혔다.

Advertisement

그러면서 "광주일고 학생들은 굉장히 쿨해서 사과를 받아줄 거라고 믿는다. 역사는 항상 정확하게 공부하는 게 중요하다"라고 강조했다.

한편 지난달 29일 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회에서 배재고 선수들이 광주제일고 선수들을 향해 "스타벅스 가야지"라는 응원가를 불러 논란이 됐다. 스타벅스는 지난 5월 5·18민주화운동을 조롱하는 듯한 프로모션을 진행해 논란이 됐고 정용진 회장은 직접 대국민 사과까지 한 바. 배재고 선수들의 응원가는 또 5·18민주화운동 희화화 논란으로 번졌고, 배재고 측은 사과문을 냈으나 잡음이 이어지고 있다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com