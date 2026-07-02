[청룡시리즈어워즈] "결정적 한 표"…청룡시리즈어워즈 역대급 경합 불붙일 네티즌 투표 시작

제4회 청룡시리즈어워즈(Blue dragon Series Awards)가 18일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 수상자들이 기념 촬영을 하고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.07.18/

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[스포츠조선 조지영 기자] 네티즌 한 표로 수상의 운명이 결정될 수 있다. 화려한 후보 군단으로 눈길을 사로잡은 청룡시리즈어워즈가 수상을 결정짓는 캐스팅 보트 네티즌 투표를 펼친다.

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제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)의 수상작(자) 선정을 위한 최종 팬 투표가 2일 셀럽챔프 앱에서 단독으로 시작됐다. 해당 투표는 오는 30일까지 29일간의 대장정으로 진행될 예정이다.

이번 최종 팬 투표에는 지난 6월 청룡시리즈어워즈 공식 홈페이지(http://bsa.blueaward.co.kr)를 통해 후보작(자) 선정을 마친 드라마 부문(최우수작품상, 남녀주연상, 남녀조연상, 남녀신인상)과 예능 부문(최우수작품상, 남녀최우수예능인상, 남녀우수예능인상, 신인남녀예능인상), 특별상 부문(인기스타상, OST 인기상 결선) 등 총 14개 부문이 포함되었다. 특히, 올해부터는 기존 남녀예능인상을 '최우수'와 '우수' 부문으로 세분화하여 시상하지만, 참여 편의를 위해 투표는 기존과 동일하게 1회만 진행된다.

셀럽챔프에서 진행되는 최종 팬 투표 결과는 청룡시리즈어워즈 전문 심사위원단의 심사와 함께 심사위원 1인의 표와 동일한 비중으로 반영되어 최종 수상작(자) 선정에 결정적인 역할을 하게 된다.

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인기스타상의 경우 드라마와 예능·교양 부문 최종 후보자들 가운데 남녀 각 2인, 총 4인에게 수여되며, 이 중 남녀 각 1인은 셀럽챔프 팬 투표 결과 100%로 최종 선정된다. 나머지 2인은 '셀럽챔프' 투표와 스포츠조선 기자단 투표 결과를 종합해 최종 확정된다.

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OST 인기상의 경우 지난 6월 셀럽챔프에서 단독으로 진행된 예선 상위 20개 곡을 대상으로 결선이 진행되며, 예선 득표수 40%와 결선 득표수 60%를 합산하여 최종 득표수를 산정하고, 이 최종 득표수 80%와 스포츠조선 기자단 투표 20%를 합산하여 최종 수상작이 선정된다.

한편, 인천 파라다이스시티에서 개최되는 제5회 청룡시리즈어워즈는 오는 31일 오후 8시 30분 KBS2를 통해 생중계될 예정이다.

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제5회 청룡시리즈어워즈 팬 투표를 진행하는 셀럽챔프는 2022년 7월 론칭한 방송/디지털 연계 팬덤 APP으로, 2023년부터 청룡영화상 팬 투표 역시 단독으로 진행하고 있다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com