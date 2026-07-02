허남준, '차세계 목소리' 비밀 직접 밝혔다 "성대 붙이고 호흡 내려야"

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 허남준이 팬들의 고민 상담사로 변신해 연애부터 자기관리, 목소리 훈련법까지 다양한 조언을 전했다.

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1일 하퍼스 바자 코리아 유튜브 채널에는 '차세계와 두근두근 상담하자. 허남준의 상담 실력, 합격이에용!'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 허남준은 팬들이 보내온 다양한 고민 사연을 읽으며 자신의 경험을 바탕으로 진솔한 답변을 건넸다.

연애 고민을 묻는 질문에는 자신이 생각하는 '좋은 남자'의 기준도 밝혔다. 허남준은 "말을 예쁘게 하는 사람, 감정 기복이 심하지 않은 사람, 그리고 여유가 있는 사람이 좋은 사람이라고 생각한다"고 답했다.

육아와 관련된 질문에는 "아이를 많이 사랑해 주는 것이 가장 중요하지만, 잘못한 부분은 분명하게 알려주는 것도 필요하다"고 조언했다.

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목소리가 작아 고민이라는 팬의 사연에는 직접 훈련법까지 소개했다.

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그는 "먼저 성대를 붙여 소리를 낼 준비를 하고 목에 힘을 주기보다 호흡을 가슴 쪽으로 내려주는 것이 중요하다"고 설명했다. 이어 "호흡을 충분히 섞어 소리를 낸 뒤 위쪽으로 띄운다는 느낌으로 말하면 훨씬 편안하고 잘 들리는 목소리가 나온다"고 자신만의 노하우를 공개했다.

향수 추천과 자기관리 루틴도 소개했다. 허남준은 즐겨 사용하는 향으로 디올 '소바주'를 추천하며 "같은 계열의 바디워시와 로션을 함께 사용하면 향이 오래 지속된다"고 팁을 전했다.

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미래가 불안하다는 고민에는 "애초에 너무 걱정하지 않는 마음을 연습하는 것이 중요하다"고 조언한 그는 내향적인 성격인데도 친화력이 좋은 이유에 대해서는 "사람을 좋아하는 마음이 가장 큰 비결"이라고 말했다.

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영상 말미에는 "8월 공개될 바자 화보도 많은 관심 부탁드린다"며 팬들에게 인사를 전했다.

한편 허남준은 최근 SBS 드라마 '멋진 신세계'에서 차세계 역을 맡아 시청자들의 사랑을 받았다. 차기작으로 tvN의 '고래별'을 택했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com