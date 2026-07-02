"같이 노래하고 싶어요"…'해투' 유재석 울린 감동의 무대 공개

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'가 1차 티저를 공개한 가운데, MC 유재석이 눈물을 보였다.

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10일 첫 방송되는 KBS 새 예능프로그램 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'(이하 '해투')는 사람을 읽는 유재석, 이야기를 담는 장항준, 음악을 듣는 윤종신이 다양한 '인생 팀메이트'들의 서사와 하모니에 귀를 기울이며 펼치는 스토리텔링 음악 오디션으로, 2001년부터 2020년까지 무려 20년 간 시청자의 곁에 함께 하며 'KBS 예능의 근본'으로 자리매김했던 '해피투게더'의 6년 만 복귀 프로젝트다.

이 가운데 '해투' 측이 지난 1일, 유재석, 장항준, 윤종신을 웃고 울린 '인생 팀메이트'의 무대를 담은 1차 티저를 공개해 이목을 집중시킨다.

공개된 영상에는 "같이 노래하고 싶어요"라는 내레이션과 함께 가족부터 친구, 동료 등 인생을 함께 한 다양한 오디션 참가자들이 출격해 눈길을 끈다. 특히 이번 오디션은 '함께'하는 일반인부터 스타까지 다양한 인생의 이야기를 노래하는 오디션이라는 점에서 어떤 새로운 스토리를 만나게 될지 호기심을 자극한다. '1위를 안겨준 노래', '행복을 일깨워 준 노래', '40년의 기다림이 담긴 노래', '우리를 구원해 준 노래' 등 참가자들의 삶의 궤적이 고스란히 녹아든 무대들이 예고되면서, 모두의 공감과 감동을 자극할 이들의 노래에 얽힌 진솔한 이야기에 대한 궁금증이 증폭된다.

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이와 함께 3MC 유재석, 장항준, 윤종신은 물론 스페셜MC 이효리, 강민경을 단숨에 매료시킨 개성 넘치는 무대들이 예고돼 흥미를 높인다. 방예담 가족, 박재정과 주시크, 클릭비 완전체 등 반가운 얼굴들이 등판해 호기심을 자극하는 한편, MC들을 들었다 놨다 하고 유재석이 눈물을 훔치게 하는 일반인 참가자들의 무대가 이어져 관심이 집중된다. 웃음과 감동 속에 시청자들의 과몰입을 유발할 '해투' 첫 방송에 기대감이 몰리고 있다.

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한편 KBS2 새 예능프로그램 '해투'는 오는 7월 10일 오후 8시 30분에 첫 방송된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com