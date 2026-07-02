지예은 "♥바타에 '자기·애기'라고 불러, 춤 잘추는 사람이 좋다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 지예은이 연인인 댄서 바타를 자연스럽게 언급하며 달달한 애칭을 공개했다.

Advertisement

1일 유튜브 채널 '오키키ㅇㅋㅋ'에는 '죽기 전에 지우고 싶은 흑역사'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 영상에는 배우 지예은과 그룹 엑소 출신 배우 수호가 게스트로 출연해 가비와 유쾌한 입담을 펼쳤다.

이날 가비는 지예은을 향한 애정을 숨기지 않았다. 그는 "너무 귀엽다. 너무 귀여워서 '예은아, 너 귀여운 거 알지?'라고 하면 안다고 한다"며 "가식이 없어서 친해진 친구"라고 소개했다.

이에 지예은은 가비에게 즉석에서 '찐친(절친) 테스트'를 제안했고, 두 사람은 연인 사이에서 사용하는 애칭으로 '애기'와 '자기' 중 어떤 표현이 더 좋은지 이야기를 나눴다.

Advertisement

이 과정에서 지예은은 "나는 둘 다 한다. 애기 하고 싶을 때는 애기 하고, 자기 하고 싶을 때는 자기 한다"고 털어놔 눈길을 끌었다. 특히 연인인 댄서 바타와의 일상을 자연스럽게 언급하며 애정을 드러내 훈훈한 분위기를 자아냈다.

Advertisement

이를 들은 가비는 "조금 새롭다. 왜냐하면 예은이 남자친구 분이 저랑 동료다. 느낌이 이상하다"며 웃음을 터뜨렸다. 이어 "그분이 '애기'라고 부르시는 거냐"라고 되물으며 민망하면서도 유쾌한 반응을 보여 웃음을 더했다.

그런가 하면 지예은은 자신의 이상형도 솔직하게 밝혔다. 그는 한국예술종합학교 선배인 수호가 등장하자마자 반가움을 감추지 못했다. 지예은은 수호에 대해 "후배를 잘 챙겨주는 선배"라고 고마움을 전했고, 수호 역시 "(지금이랑) 똑같았다. 귀여워서 인기 많았다"라고 화답하며 훈훈한 선후배 케미를 자랑했다.

Advertisement

이어 지예은은 수호가 백수 시절 밥을 자주 사줬을 뿐 아니라 첫 작품에 들어갔을 때는 커피차까지 보내줬다며 미담을 공개했다. 남다른 의리를 보여준 수호의 따뜻한 면모에 현장 분위기도 한층 훈훈해졌다.

Advertisement

이를 지켜보던 가비는 "근데 왜 엑소 카이가 최애냐"라고 짓궂게 물었고, 수호는 "춤 잘 추는 사람을 좋아한다"고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.

이에 지예은도 "그때부터 춤 잘 추는 사람을 좋아한 것 같다"고 인정하며 웃음을 터뜨렸다. 현재 공개 열애 중인 연인 바타 역시 뛰어난 퍼포먼스로 사랑받는 댄서인 만큼, 그의 이상형과 맞닿은 솔직한 고백이 더욱 눈길을 끌었다.

한편 지예은은 지난 4월 안무가 바타와 열애를 인정했다. 1994년생 동갑내기인 두 사람은 교회 친구로 지내다가 연인으로 발전한 것으로 전해졌다.