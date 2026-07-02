피아노 치는 송강과 이준영이라니..'포핸즈' 역대급 청춘물 탄생할까

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 송강과 이준영이 아름다운 선열을 선보인다.

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오는 8월 29일 밤 9시 10분에 첫 방송될 tvN 새 토일드라마 '포핸즈'(신이원 극본, 박현석 연출)는 송강과 이준영이 각각 피아니스트 강비오와 최정요 역을 맡아 음악으로 연결된 특별한 우정을 보여줄 예정이다.

이에 강비오와 최정요의 이야기에 궁금증이 커지는 가운데 지난 1일 두 사람의 남다른 인연을 엿볼 수 있는 포핸즈 티저 영상이 공개돼 기대감을 높이고 있다. 영상에는 보기만 해도 마음 한편이 아련해지는 강비오(송강)와 최정요(이준영)의 학교생활이 한 편의 필름처럼 담겨 있다.

피아노 앞에서 악보를 넘기던 강비오는 장난스럽게 캠코더를 들이미는 최정요를 바라보며 옅은 미소를 짓고, 최정요는 강비오와 함께 카메라 앞에 서며 소중한 시간을 기록해 나간다. 특히 강비오의 손을 잡고 대신 흔들며 "안녕"이라고 인사하는 최정요의 귀여운 장난에서는 두 청춘의 순수함이 엿보인다.

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대부분의 시간을 함께하는 강비오와 최정요의 학교생활도 찬란하게 펼쳐진다. 하나의 피아노 앞에 나란히 앉아 호흡을 맞춰 연주를 이어가는 것은 물론 불 꺼진 학교를 나란히 걸어 하교하는 순간까지 늘 서로의 곁을 당연하게 지키는 두 사람의 일상은 누구나 간직하고 있을 학창 시절의 추억을 떠올리게 한다.

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그런가 하면 피아노 건반 위에 나란히 놓인 강비오와 최정요의 손을 담은 포핸즈 포스터는 두 사람이 들려줄 선율을 더욱 기대하게 만든다. '건반 앞, 숨 막힐 듯 완벽했던 우리의 호흡'이라는 문구 아래 손끝으로 건반을 누르고 있는 모습이 음악으로 이어질 강비오와 최정요의 깊은 교감과 환상적인 협주를 예감케 하고 있다.

이처럼 '포핸즈'는 포핸즈 티저와 포스터를 통해 피아노라는 하나의 연결고리로 운명처럼 서로에게 이끌리는 강비오와 최정요의 이야기를 예고하며 이목을 집중시키고 있다. 말하지 않아도 마음이 통했던 그 시절, 강비오와 최정요가 함께 써 내려갈 우정의 선율이 어떤 울림을 전할지 궁금증이 높아진다.

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'포핸즈'는 음악 천재들만 모인 예술고등학교에서 만난 청춘들의 우정과 사랑, 경쟁과 성장을 그리는 드라마다. 송강, 이준영, 장규리가 출연했고 '그린마더스클럽' '다음생은 없으니까'의 신이원 작가가 극본을, '땐뽀걸즈' '비밀의 숲2' '도적: 칼의 소리' '넉오프'의 박현석 감독이 연출을 맡았다. 오는 8월 29일 밤 9시 10분 첫 방송된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com