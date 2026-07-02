허경환 "유재석과 친하냐고? 조심하다 타이밍 놓쳐, 두번 본 정일영과 더 친하다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 허경환이 국민 MC 유재석과의 관계에 대해 솔직한 속내를 털어놨다.

Advertisement

1일 유튜브 채널 '악성 내성인 정일영'에는 '프랑스 사람은 원래 이렇게 시끄러워요? (고민 상담, 영어 공부법, 파리 플러팅)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 허경환은 '유 퀴즈 온 더 블럭'을 주제로 이야기를 나누던 중 "유재석과 친하냐"라는 질문을 받았다.

이에 허경환은 "유재석 선배는 원래부터 스타다. 제가 처음 봤을 때부터 스타였다"며 "기수도 완전 차이 나고 하다 보니까 제가 너무 조심성을 가진 거다. 그래서 타이밍을 놓쳤다"라고 털어놨다.

Advertisement

이어 "조심스럽게 했던 행동들이 아직도 남들이 보기에는 '아직도 친하죠?'라는 질문을 하는 것 같다"며 "너무 안타깝다. 더 친해질 수 있었다"라고 아쉬운 마음을 드러냈다.

Advertisement

그러면서 "두 번 만난 정일영 교수님과 더 친하다"라고 농담을 던져 웃음을 안겼다. 이어 "직속 선배다 보니까 제가 조심했다. 남들이 봤을 때도 선배님에게 챙김받는 느낌이 강하지 않냐"며 "제가 이제 좀 더 잘해서 빈틈을 채워드려야 하는데라는 마음이 든다"라고 존경심을 드러냈다.

한편 허경환은 최근 MBC '놀면 뭐하니?'에 고정 멤버로 정식 합류했다.