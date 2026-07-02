남궁민, '임신' 진아름♥ 내조 자랑.."요리 잘해, 도시락 싸준다" ('편스토랑')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 배우 남궁민이 아내 진아름을 향한 애정을 드러냈다.

Advertisement

2일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에는 '믿고 보는 배우' 남궁민이 출격한다. 남궁민은 7월 4일 첫 방송되는 KBS 2TV 새 토일미니시리즈 '결혼의 완성'으로 안방극장에 복귀한다. 남궁민은 '편스토랑'에서 드라마 제목 '결혼의 완성'처럼 자신의 결혼 생활에 대해서도 털어놓는다고 해 본 방송에 대한 기대를 높인다.

이날 공개되는 VCR에서 남궁민은 이연복 셰프와 김원훈이 기다리고 있는 의문의 장소를 찾았다. 남궁민은 이연복 셰프, 김원훈과 함께 요리에 도전한 것은 물론, 유쾌한 예능감, 센스 있는 입담을 뽐내며 현장을 웃음바다로 만들었다고.

이 과정에서 남궁민과 김원훈 사이에서 깜짝 놀랄 평행이론이 포착돼 놀라움을 자아냈다. 김원훈은 "8년 연애하고 2022년에 결혼했는데, 남궁민 형님과 결혼한 연도가 똑같다"라고 말했다. 이에 남궁민은 깜짝 놀라며 "나도 8년 정도 연애했다"라고 답했다. 이어 두 사람은 자연스럽게 결혼 생활에 대한 에피소드를 풀어놓기 시작했다.

Advertisement

남궁민은 혼자 살 때와 결혼 후 아내와 둘이 살 때 달라진 점에 대해 "각자 취향이 있으니까"라고 말했다. 남궁민이 결혼 후 아내 진아름의 취향을 존중하며 라이프 스타일이 달라졌다는 것.

Advertisement

뿐만 아니라 남궁민은 평소 요리를 잘하기로 유명한 아내 진아름이 "도시락도 싸준다"라며, 아내의 내조도 공개했다. 남궁민은 작품과 캐릭터에 따라 철저하게 자기관리를 하는 것으로 알려져 있다. 그런 남편을 위해 진아름이 신경 쓰는 도시락 메뉴들은 무엇일까. 이에 '편스토랑' 식구들은 "진짜 사랑"이라고 감탄했다고 해 궁금증이 높아진다.

한편 남궁민은 지난 2022년 진아름과 결혼했으며, 최근 결혼 4년 만에 임신 소식을 전해 많은 축하를 받았다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com