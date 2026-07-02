'온세뉴 어게인?'…뉴진스, 코펜하겐 이어 美서 포착! 민지는 아직[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 뉴진스가 이번엔 미국에서 포착됐다.

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최근 온라인 커뮤니티와 SNS에 뉴진스 해린과 혜인이 미국에서 환하게 웃고 있는 모습이 담긴 영상이 급속도로 유포됐다. 해당 영상에서 해린과 혜인은 밝은 표정으로 대화를 나눴고, 이들 주변에는 카메라를 든 촬영 스태프가 여러 명 있었다. 이에 뉴진스가 미국에서 컴백 관련 콘텐츠를 촬영 중인 게 아니냐는 추측이 나왔다.

뉴진스는 4월에도 해린 혜인 하니가 덴마크 코펜하겐에 방문했다. 당시 어도어 이름으로 음악 스튜디오까지 예약한 사실이 알려지며 큰 관심이 쏠렸다.

이에 대해 어도어는 "해린 혜인 하니의 코펜하겐 방문은 뉴진스의 새로운 음악적 서사를 담기 위한 사전 프로덕션 과정의 일환이었다. 뉴진스 멤버들은 현재 멤버별 컨디션과 각자에게 최적화된 스케줄에 따라 활동을 준비 중"이라고 밝혔다.

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뉴진스 멤버 5인은 2024년 11월 어도어와의 전속계약이 해지됐다고 통보, 독자 활동을 선언했다. 그러나 재판부는 어도어가 제기한 전속계약 유효확인 소송에서 어도어 승소 판결을 내렸다. 이후 해린 혜인 하니는 어도어로 복귀했다. 다니엘 또한 복귀 의사를 밝혔지만 어도어는 다니엘 측과 민희진 전 어도어 대표를 상대로 431억원 규모의 손해배상 청구 소송을 제기하고 다니엘에게 전속계약 해지를 통보했다.

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아직 민지의 합류 여부는 결정되지 않았다. 다만 어도어가 5월 뉴진스 공식 계정을 통해 민지의 생일을 직접 축하하면서 민지의 복귀가 기정사실화 된 게 아니냐는 의견도 나오고 있다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com