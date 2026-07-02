'워터밤 출격' 서인영, 뱃살 초비상 "배 털어야 하는데..취소해야 하나"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 서인영이 워터밤 출연을 앞두고 다이어트 고민을 털어놨다.

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1일 '개과천선 서인영' 유튜브 채널에는 서인영이 조민아를 만난 영상이 공개됐다.

이날 서인영은 조민아의 집을 찾아 이런저런 이야기를 나눴다. 보험설계사로 제2의 인생을 살고 있는 조민아는 "회사에 갈 때 식비가 아까워 도시락을 싸가지고 간다. 사과, 당근, 닭가슴살, 찐계란을 가지고 간다"라며 근황을 전했고, 서인영은 조민아의 몸을 보더니 "진짜 너무 말랐다"라고 놀라워했다.

이어 조민아는 식단 관리와 함께 매일 아침 줄넘기 1000개를 한다고 밝혔고, 서인영은 "나 워터밤 공연 나가거든. 몸 하루만 바꿔줘. 배 털기 말고 몸 털기 하게"라고 농담해 웃음을 자아냈다.

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조민아는 "두 달 남았으니까 할 수 있다"며 줄넘기 시범을 보였고, 서인영도 도전했지만 이내 힘들어했다. 서인영은 "보기보다 되게 힘들다. 어떻게 하나. 나 워터밤 취소해 줘"라며 제작진에게 너스레를 떨었고 제작진은 "(워터밤이 아닌) 뱃살밤 같다"라며 장난을 쳤다.

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서인영은 "뺄 거야. 딱 봐봐"라며 체중 감량을 다짐했다.

joyjoy90@sportschosun.com