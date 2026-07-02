치과의사 이지 '우리 오빠야', 동남아도 들썩…틱톡으로 'K트로트' 새 가능성

사진제공=이지

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[스포츠조선 정빛 기자] 서울대 치의학 박사 출신의 현직 치과의사 이지(이지영)의 신곡 '우리 오빠야'가 틱톡 댄스 챌린지까지 확산, 국내를 넘어 해외 이용자들의 참여를 이끄는 중이다.

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지난달 발매된 '우리 오빠야'는 배우 조재윤과 가수 조정민이 출연해 화제를 모은 뮤직비디오가 공개 6일 만에 조회 수 21만 회를 돌파한 데 이어, 유튜브뮤직 일간 인기 뮤직비디오 33위에 오르며 신인 트로트 가수로서는 이례적인 성과를 거뒀다.

이지 신곡 '우리 오빠야' 뮤직비디오 영상화면 캡처

최근에는 틱톡을 중심으로 '우리 오빠야' 댄스 챌린지가 국내를 넘어 해외로 확산되며 큰 관심을 받고 있다. 중독성 있는 후렴구와 따라 하기 쉬운 포인트 안무가 쇼트폼 플랫폼을 통해 빠르게 퍼지면서, 이용자들의 자발적인 참여를 이끌어낸 것으로 보인다.

틱톡 화면 캡처

대개 트로트 가수들의 댄스 챌린지는 수십~수백 개 수준에 머무는 경우가 많다. 반면 '우리 오빠야'는 발매 약 3주 만에 틱톡 내 댄스 커버 영상이 1600개를 넘어섰다. 홍보성 챌린지를 넘어 이용자들이 자발적으로 콘텐츠를 제작하고 재생산하는 흐름이 형성됐다는 점에서 눈길을 끈다.

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또 기존 트로트 챌린지가 가수나 동료 연예인을 중심으로 확산되는 경우가 많았다면, '우리 오빠야'는 한림예고 출신 크리에이터를 비롯한 다양한 댄스 커버 크리에이터들이 자발적으로 참여하며 확산세를 키우고 있다.

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특히 젊은 세대가 주도하는 쇼트폼 문화 속에서 트로트 곡이 자연스럽게 소비되고 있다는 점은 매우 이례적이라는 평가가 나온다.

사진제공=이지

글로벌 반응도 이어지고 있다. 최근 틱톡에는 동남아 이용자들이 '오빠 오빠야'를 따라 부르며 후렴구에 맞춰 춤을 추는 영상이 잇따라 올라오는 중이다. 히잡을 착용한 이용자들의 커버 영상도 다수 게시되면서 '우리 오빠야'가 국내를 넘어 동남아권에서도 관심을 얻고 있다는 분석이 나온다.

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최근 빅뱅 대성의 '코첼라' 무대로, 한국 트로트가 쇼트폼 플랫폼과 K콘텐츠의 글로벌 확산 흐름을 타고 새로운 가능성을 보여주고 있는 가운데, '우리 오빠야' 역시 동남아를 넘어 글로벌 시장에서 K트로트의 새로운 사례가 될 수 있을지 업계의 관심이 모인다.

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치과의사라는 이례적인 이력과 신인답지 않은 뮤직비디오 화제성, MZ세대가 주도하는 틱톡 챌린지, 동남아권으로 이어지는 글로벌 반응까지 맞물리면서 '우리 오빠야'가 K트로트의 새로운 흥행 사례로 자리매김할 수 있을지 주목된다.

사진제공=이지

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com